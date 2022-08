IT Raid: जयपुर,कोटा में 36 ठिकानों पर छापे, करोड़ों की काली कमाई का हो सकता है खुलासा

राजस्थान के जयपुर और कोटा में एक बड़े कारोबारी समूह पर आयकर विभाग की कार्रवाई (IT Raid in Jaipur Kota) आज दूसरे दिन भी जारी है (Second Day of IT Raid). प्रदेश में 36 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है. कोटा में 2 जगहों पर छापेमारी चल रही है. जांच पड़ताल में काली कमाई के साथ ही बेनामी संपत्तियों के राज खुलने की संभावना है.

SMS अस्पताल के बाहर से बच्चे का अपहरण, CCTV के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के बाहर से बुधवार देर शाम एक 4 महीने के मासूम का अपहरण होने का सनसनीखेज मामला (Kidnapping of child from outside SMS hospital) सामने आया है. मासूम की तलाश में जयपुर पुलिस जुटी हुई है और सभी थानों के एसएचओ नाकाबंदी कर बदमाश को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं, इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाश को पकड़ने की कोशिश कर रही है.

पैंगोलिन मिल गया! सवाई माधोपुर के गांव में मिला चींटी खोर

वनकर्मियों ने बताया कि गंगापुरसिटी क्षेत्र में मिला पैंगोलिन दुर्लभ प्रजाति का वन्यजीव है (Pangolin Found In Sawai Madhopur). फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक पहले भी इस क्षेत्र में पैंगोलिन मिला था. सलेमपुर गांव में जैसे ही ग्रामीणों को अजीब सा दिखने वाला वन्यजीव दिखाई दिया तो ग्रामीण सकते में आ गए. ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को इसकी सूचना दी. सूचना पर नायब तहसीलदार वन विभाग की रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के लिए सेवा नियम जारी, 3000 समितियों में होगी सीधी भर्ती

प्रदेश में जल्द ही 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की सीधी भर्ती की (3000 administrators direct recruitment) जाएगी. इस के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है. कृषि स्नातक या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए डिग्री धारक को वरीयता और बोनस अंक का प्रावधान रहेगा. अभ्यर्थी के पास आरएससीआईटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए. सहकारी भर्ती बोर्ड की ओर से वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाएगी. जिसमें सामान्य ज्ञान, क्वान्टीटेटिव एप्टीयूड, कम्प्यूटर जनरल फाईनेंशियल अवेयरनेस, हिन्दी व अंग्रेजी के प्रश्न होंगे.

Gehlot on Lumpy Disease: 'गायों में फैल रहा लंपी रोग अत्यंत संक्रामक, सावधानी बेहद जरूरी'

राजस्थान में गायों में लंपी रोग तेजी से फैल रहा है. प्रदेश में इस रोग से प्रभावित 16 जिलों में गायों के ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगा दी गई है. अब तक 4296 गायों की लंपी से मौत हो चुकी है. इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने गोवंशों में हो रही लंपी रोग को लेकर चिंता जताई है. सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ये रोग अत्यंत संक्रामक है. अपने पशुओं को इससे बचाने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करें.

Rajasthan weather Update: जयपुर में झमाझम बारिश, प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी

प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है (Rajasthan weather Update). राजधानी जयपुर समेत कई जगह पर गुरुवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है. राजधानी जयपुर के कई इलाकों में तेज बारिश होने से सड़कें दरिया बन गई हैं.

Jaipur: 8 साल बाद भी मूक बधिर कॉलेज को नहीं मिला स्थाई कैंपस, अब स्कूल में अलॉट किए जा रहे 8 कमरे

गांधी सर्किल स्थित राजकीय पोद्दार स्कूल में संचालित राजकीय कॉलेज (Deaf and Dumb College Jaipur) ही राजस्थान का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहां पर मूक बधिर विद्यार्थियों के एडमिशन होते हैं. पिछले 8 सालों से यह कॉलेज उधार के कमरों में चल रहा है. 8 साल गुजर जाने के बाद भी मूक बधिर कॉलेज के विद्यार्थियों को स्थाई कैंपस नहीं मिल पाया है.

Sriganganagar Woman Kills Husband: पत्नी ने की पति की हत्या, बेटे ने खोला राज

अधेड़ शख्स की हत्या का आरोप बेटे ने अपनी मां और उसके लिव इन पार्टनर पर लगाया है (Wife Kills Husband In Sriganganagar). दम्पती के बेटे के मुताबिक मां पिता में इस बात को लेकर खटपट थी और उसका पिता कृष्ण लाल इस वजह से तनावग्रस्त भी था. बेटे मोहन लाल ने मां सुलोचना, उसके प्रेमी राजू और दौलतराम के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Moharram Urs 2022: ख्वाजा की दरगाह पर बड़ी तादाद में जुटे अकीदतमंद , प्रशासन सतर्क

कोरोना लॉकडाउन और पाबंदियों का असर माह ए गम मोहर्रम (Ajmer On Moharram 2022) पर भी पड़ा था. इस दौरान बाबा के दर पर दुआएं मांगने आने वाले जायरीनों की तादाद भी कम हो गई थी. 2 साल बाद ख्वाजा की दरगाह पर लोग जियारत के लिए आ रहे हैं. हालातों को देखते हुए प्रशासन ने मिनी उर्स की भी पक्की तैयारी कर रखी है.

Rajasthan Mission 2023: हर महीने संभागों में दौरा करेंगे केंद्रीय भाजपा नेता, पूनिया ने कही यह बड़ी बात...

राजस्थान भाजपा अभी से ही चुनावी मोड पर आकर मिशन 2023 (Rajasthan Mission 2023) में जुट गई है. अब केंद्रीय भाजपा नेता हर महीने संभागों का दौरा करेंगे. भाजपा का फोकस पूर्वी राजस्थान पर है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान (Satish Poonia targets Congress) दिया है.