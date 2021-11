जयपुर. आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और जनसंख्या समाधान फॉउंडेशन (Population Solution Foundation) के सरंक्षक कैलाश की अध्यक्षता में रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण (population control) को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है.

बैठक में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी, प्रदेश संयोजक महिला मोर्चा सुमन शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे. बैठक में जनसंख्या नियंत्रण के लिए संपूर्ण प्रदेश में आगामी समय में बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है. बैठक में संगठन कार्यों को विस्तृत तरीके से प्रदेश के प्रत्येक स्थान तक पहुंचाने के लिए युवा मोर्चा की भूमिका तय की गई. इनमें पूर्व प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा राजेश गुर्जर और प्रदेश संयोजक युवा मोर्चा हेमंत लांबा को प्रदेश समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई है.

बैठक में 21 और 22 दिसंबर को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक और सभी मोर्चों के सम्मेलन सहित प्रदेश में भारत माता यात्रा निकालने को लेकर कार्य योजना तय की गई. संघ प्रमुख मोहन भागवत (RSS chief Mohan Bhagwat) ने विजय दशमी के दिन राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि अब राष्ट्र के सभी लोगों को जनसंख्या नियंत्रण (population control) पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

इसी को लेकर प्रदेश भर में युवाओं की ओर से हस्ताक्षर अभियान (signature campaign), युवा सम्मेलन (youth conference), प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान (Post card campaign in Prime Minister name) चलाकर 'एक देश एक कानून' लागू करने की मांग की जाएगी.