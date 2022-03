चाकसू (जयपुर).चाकसू पुलिस थाना इलाके के शक़्करखावदा गांव में आज एक मां बेटे की कुएं में गिरने से मौत (Mother and son die after falling into a well in Chaksu) हो गई. दरअसल खेत पर बने हुए पर पीने का पानी खींचने के दौरान 'मां का पैर फिसल गया. जिससे वह कुएं में जा गिरी उसे बचाने के प्रयास में बेटा भी कुएं में जा गिरा.

कुएं में पानी अधिक गहरा होने की वजह से दोनों मां-बेटे की डूबने से मृत्यु हो (Mother and son die after falling into a well in Chaksu) गई, जूही, ग्रामीणों को घटना की सूचना मिली तो पुलिस को इतला दी, मौके पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 'मां-बेटे' का शव कुएं से बाहर निकाला, वही, तत्काल चाकसू उपजिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

मौके पर चाकसू पुलिस थानाधिकारी यशवंत यादव ने बताया कि सोना देवी प्रजापत (उम्र 45 वर्ष) और उसके पुत्र गिर्राज (25 वर्ष) की इस हादसे में मौत हो गई है.