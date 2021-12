जयपुर. दिल्ली से जयपुर शिफ्ट होने के बाद कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली (Mehangai Hatao Rally of Congress) अब विद्याधर नगर स्टेडियम (Congress Rally in Jaipur) में होगी. 12 दिसंबर को होने वाली रैली को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot), संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal), प्रदेश प्रभारी अजय माकन (Ajay Maken), पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra) सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं ने विद्याधर नगर स्टेडियम का निरीक्षण (Congress Leaders took inspected Rally Ground in Jaipur) किया.

इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot on Modi Government) ने कहा कि केंद्र सरकार ने रैली की अनुमति नहीं दी, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है. केंद्र सरकार घमंड में मर रही है और यह घमंड 2024 में चूर हो जाएगा. वहीं, निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot on Congress Rally Ground) ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

गहलोत ने BJP पर साधा निशाना

मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई देश भर में राष्ट्रीय मुद्दा (Ashok Gehlot statement on Inflation) बनी हुई है. ऐसे क्या कारण थे कि केंद्र ने अनुमति देने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि जयपुर की रैली कामयाब होगी और पूरे देश से महंगाई के खिलाफ विरोध जताने कांग्रेस कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे. गहलोत ने रैली के लिए जयपुर के चयन करने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आभार भी जताया.

विद्याधर नगर स्टेडियम का निरीक्षण

गहलोत ने कहा कि महंगाई के कारण किसान और आम आदमी पूरी तरह से परेशान है और केंद्र सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है. केंद्र सरकार घमंड में ही मर रही है और 2024 में यह घमंड चूर हो जाएगा. समय आने पर जनता इनको सबक सिखाएगी. उन्होंने कहा कि घमंड और अहम किसी के भी काम नहीं आता, लोकतंत्र में आपको विनम्र रहना पड़ता है.

वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

रैली को लेकर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल (KC Venugopal on Modi Government) ने कहा कि 14 नवंबर से कांग्रेस ने जन जागरण अभियान (Congress Jan Jagran Abhiyan) शुरू किया था और इस जन जागरण अभियान के तहत ही कांग्रेस यह रैली कर रही है. हम दिल्ली रैली करना चाहते थे लेकिन केंद्र में बीजेपी सरकार होने से हमें वहां रैली की अनुमति नहीं मिली. देश में पेट्रोल-डीजल (KC Venugopal on Inflation) और खाद्य सामग्री की कीमतें लगातार बढ़ रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस रैली करने जा रही है. जयपुर में होने वाली रैली में हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों से लोग आएंगे. वेणुगोपाल ने विद्याधर नगर स्टेडियम को उपयुक्त स्थान बताया.

वेणुगोपाल ने कहा कि बिना किसी नियम के हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया. इस मुद्दे पर भी कोई बात नहीं हो रही है. आर्थिक नीतियों में कमी के चलते महंगाई लगातार बढ़ रही है.