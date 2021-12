जयपुर: महंगाई को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी रैली (Congress Rally In Jaipur Against Price Rise) होने वाली थी लेकिन अनुमति खारिज होने के कारण इस रैली को अब जयपुर शिफ्ट (Congress Rally Shifts From Delhi To Jaipur) कर दिया गया है. अब 12 दिसंबर को यह रैली जयपुर (Congress Rally On 12 December 2021 In Jaipur) में होगी और इसी की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल (Congress General Secretary KC Venugopal) और प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे हैं.

रैली की तैयारियों को लेकर केसी वेणुगोपाल -अजय माकन मंत्रियों और कांग्रेस के संगठन पदाधिकारियों के साथ पीसीसी में आम बैठक (Meeting In PCC Over Jaipur Rally) लेंगे और तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे.

आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जलदाय मंत्री महेश जोशी और विधायक रफीक खान केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को लेने एयरपोर्ट पहुंचे. इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और उन्होंने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी भी की.

इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जलदाय मंत्री महेश जोशी (Minister Mahesh Joshi On Jaipur Rally) ने कहा कि रैली की तैयारियां हमारी पूरी है और इसके लिए रूपरेखा बना ली गई है. मंत्री ने दावा किया कि रैली में टारगेट से अधिक लोग पहुंचेंगे.

जोशी ने केन्द्र की नीतियों पर प्रहार किया और महंगाई से त्रस्त जनता की पुकार को अनदेखा करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर थोड़े दाम घटाए और उसके बाद कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए. इससे पहले घरेलू गैस सिलेंडर पर भी दाम बढ़ाए थे. कमर्शियल गैस सिलेंडर (Commercial Gas Cylinder Rate) के दाम बढ़ाने का सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ता है.

मंत्री ने अपील की कि केंद्र सरकार महंगाई कंट्रोल कर आम जनता को राहत दे. साथ ही जोर देकर कहा कि यह राहत चालाकी से नहीं देनी चाहिए जिससे राज्य के पास पैसा कम आए और केंद्र के पास पैसे की कोई कमी न हो. केंद्र को अपने कोटे में से यह राहत देनी चाहिए.उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई के नाम पर जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है और हम (Congress) उसे उजागर करने का काम करेंगे.

इससे पहले संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केन्द्र सरकार पर जानबूझकर रैली की अनुमति कैंसिल कराने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था- पहले सरकार ने दिल्ली के द्वारका में रैली की अनुमति दी थी. लेकिन मोदी सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर दबाव बनाकर द्वारका में होने वाली रैली की अनुमति को कैंसिल करवा दिया.

उम्मीद जताई जा रही है कि इस रैली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress President Sonia Gandhi In Jaipur Rally) के अलावा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी (Priyanka Rahul In Jaipur Rally) भी भाग लेंगे.