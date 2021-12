जयपुर: महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली (Congress Mehangai Hatao Rally On 12 December 2021) की प्लानिंग में शुरू से ही राजस्थान के कद्दावर नेता शामिल थे. सीएम गहलोत, PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रदेश प्रभारी अजय माकन (Trio CM Gehlot, Maken And Govind Singh Dotasra) इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे थे. अब जबकि दिल्ली की न के बाद रैली का कार्यक्रम जयपुर शिफ्ट (Congress Rally Shifts From Delhi To Jaipur) हो गया है तो राजस्थान में सक्रियता और बढ़ गई है. CM गहलोत की मंत्रियों संग बैठक इसका ही नतीजा है.

जिम्मेदारी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बताया जा रहा है कि संभवत राजस्थान में पहली बार कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की रैली 12 दिसंबर (Congress Mehangai Hatao Rally On 12 December 2021) को होने जा रही है. केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ होने वाली इस रैली की तैयारियों को लेकर सरकार और संगठन जुटा पड़ा है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सभी मंत्रियों की बैठक (CM Gehlot Convenes Ministers Meeting) 12:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई है.

CM की Meeting में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों ही शामिल होंगे. इसके साथ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल संग प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (KC Venugopal And Ajay Maken In Gehlot Meeting) भी मौजूद रहेंगे. बैठक में रैली स्थल, रूट चार्ट सहित तमाम बिंदुओं पर चर्चा ( Meeting To Discuss Key Points Of Mehangai Hatao Rally ) होगी. सभी से सुझाव भी लिए जाएंगे.

इसके साथ ही अधिक से अधिक संख्या में लोगों को एकत्रित किया जा सके इसकी जिम्मेदारी भी दी जाएगी. पहले ही मंत्रियों विधायकों को इसकी ताकीद कर दी गई है. उनके लिए टारगेट लगभग सेट कर दिया गया है. प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक परफॉर्मा बनाकर विधायकों, मंत्रियों और निवर्तमान जिला अध्यक्षों को दे दिया गया है जिसमें कौन नेता, कितनी बसों में कितने लोग लेकर गया इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को देनी होगी.