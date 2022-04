जयपुर. राजधानी के करधनी थाना इलाके में ताइक्वांडो खिलाड़ी को ईरान में आयोजित होने वाले ताइक्वांडो चैंपियनशिप (jaipur fraud case) में ले जाने का झांसा देकर 2.50 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है. ठगी के प्रकरण को लेकर ताइक्वांडो कोच भवानी सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. प्रकरण की जांच कर रहे एएसआई प्रह्लाद सिंह ने बताया कि भवानी सिंह की मुलाकात कुछ महीने पहले विवेक कुमार नामक एक अन्य ताइक्वांडो कोच से हुई. जिसने अपने स्टूडेंट्स को विदेश में ले जाकर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भाग दिलवाने की बात कही. विवेक कुमार ने भवानी सिंह को भी अपने साथ विदेश में होने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ले जाने का आश्वासन दिया.

फरवरी माह में विवेक ने भवानी सिंह को ईरान में होने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अपने 18 स्टूडेंट के साथ भाग लेने की जानकारी दी. साथ ही भवानी के स्टूडेंट्स को भी अपने साथ ही ग्रुप में ले जाने का आश्वासन दिया. इसके लिए भवानी और उसके एक अन्य स्टूडेंट का एयर टिकट, वीजा, होटल में ठहरने और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आदि जोड़कर 2.50 लाख रुपए बताया. जिस पर भवानी ने अपने स्टूडेंट और खुद के खर्चे के 2.50 लाख रुपए विवेक कुमार के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए.

फर्जी टिकट देने पर हुआ शक: इसके बाद विवेक कुमार ने भवानी को मार्च महीने का एक एयर टिकट भेजा, जो कि देखने में कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ. भवानी सिंह ने जब उस एयर टिकट की जांच की तो वो फर्जी निकला. इसके बाद जब भवानी ने विवेक से संपर्क किया तो उसने जान से मारने की धमकी देकर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा. इसके बाद विवेक ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया. इसके बाद भवानी ने बुधवार को करधनी थाने पहुंच ठगी का मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है.

दूसरा मामला: राजधानी के शिप्रापथ थाना इलाके में एक स्टूडेंट को डी-फार्मा का कोर्स कराने का (cheating in the name of admission in jaipur) झांसा देकर 1.50 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है. ठगी के संबंध में झोटवाड़ा निवासी सायर सिंह शेखावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. प्रकरण की जांच कर रहे एएसआई बाबूलाल ने बताया कि कुछ महीने पहले सायर सिंह की मुलाकात भास्कर मीणा नामक व्यक्ति से हुई थी. जिसने परिवादी को गीतांजलि यूनिवर्सिटी उदयपुर से डी-फार्मा का कोर्स करवाने की बात कही थी. साथ ही परिवादी को अपने ऑफिस में बुलाकर एक अन्य व्यक्ति से भी मिलवाया. जिसे उसने राजस्थान इंडिया एजुकेशन संस्था का निर्देशक बताया.

इसके बाद परिवादी को अपनी बातों के जाल में फंसा कर डी-फार्मा का कोर्स करवाने के नाम पर 1.50 लाख रुपए फीस के रूप में हड़प लिए. फीस की राशि जमा कराने के बाद भी जब परिवादी को किसी भी तरह का स्टडी मैटेरियल प्राप्त नहीं हुआ तो उसने अपने स्तर पर गीतांजलि यूनिवर्सिटी में संपर्क किया. तब जाकर उसे उसके साथ हुई ठगी का पता चला. इसके बाद परिवादी ने शिप्रापथ थाने पहुंच भास्कर के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है.