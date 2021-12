जयपुर: बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी (Royal Wedding Of Katrina And Vicky Kaushal) गुरुवार को चौथ का बरवाड़ा (Chauth Ka Barwara) में संपन्न हुई. कैटरीना और विक्की की शादी होने के दूसरे दिन आज मेहमानों के वापस लौटने का दौर शुरू हो गया है. पंजाबी सिंगर गुरदास मान पत्नी के साथ चौथ का बरवाड़ा से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे. जयपुर एयरपोर्ट पर गुरदास मान ने कैटरीना और विक्की की जोड़ी को गाना गाकर बधाई दी.

पंजाबी सिंगर गुरदास मान ने जयपुर एयरपोर्ट (Gurdas Mann on Jaipur Airport) पर मीडिया से बातचीत की इस दौरान उन्होंने कहा कि शादी बहुत अच्छी और धूमधाम (Royal Wedding Of Katrina And Vicky Kaushal) से हुई है. बता दें कि गुरदास मान ने कैटरीना की शादी से पहले भी जयपुर एयरपोर्ट (Gurdas Mann on Jaipur Airport) पहुंचने पर कैटरीना और विक्की कौशल के लिए गाना गाया था जो गाना मीडिया में चलने के बाद काफी चर्चा में रहा.

katvick wedding: मान ने मीडिया को कहा धन्यवाद

शादी से पहले गाए गाने की बात को लेकर गुरदास मान ने कहा कि मीडिया का बहुत-बहुत शुक्रिया जो मेरे गाने को चलाकर पॉपुलर किया. गाने को लेकर सभी ने काफी तारीफ की है. आज भी उसी अंदाज में गुरदास मान ने कैटरीना कैफ और विकी कौशल की जोड़ी के लिए शानदार गाना गाया.गुरदास मान (Gurdas Mann Thanked Media)ने कहा कि कैटरीना और विक्की की जोड़ी बहुत प्यारी है. शादी भी बहुत अच्छी रही है.

गुरदास मान ने जयपुर एयरपोर्ट पर प्रशंसकों के साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाए. प्रशंसकों की सेल्फी को भी मान इनकार नहीं कर पाए.