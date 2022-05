जयपुर. राजधानी जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर के महंत की पुत्र वधु के सुसाइड करने का मामला (Mahant Daughter in Law found hanging in her room in Jaipur ) सामने आया है. गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार की 35 वर्षीय पुत्र वधु निवेदिता ने खवासजी के रास्ते में स्थित घर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. मृतका गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार के बेटे मानस गोस्वामी की पत्नी थी. सूचना मिलते ही माणक चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं. प्रारंभिक तौर पर इस पूरे मामले को सुसाइड माना जा रहा है. हालांकि सुसाइड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि गोविंद देव जी मंदिर के महंत की पुत्र वधु ने घर पर ही सुसाइड कर लिया है. पुलिस के पहुंचने से पहले परिजन शव को फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए थे, जहां पर चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. जहां पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पुलिस के मुताबिक अभी तक सुसाइड करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. मृतका के परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर के मामले में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है.

