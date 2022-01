जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण (Corona infection in rajasthan) के लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच तीसरी लहर का खतरा तेज हो गया (Corona case in Rajasthan) है. प्रदेश में रविवार को कोरोना के 355 नए मामले देखने को मिले और एक्टिव केस भी 1500 के पार पहुंच गए हैं. वहीं राजधानी जयपुर (Corona cases in Jaipur) में सबसे अधिक 224 केस मिले हैं.

355 नए पॉजिटिव मरीज मिले : पिछले कई दिनों से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था. लेकिन अब मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है. रविवार को प्रदेश में 355 पॉजिटिव मरीज मिले जिनमें से जयपुर में 224 केस सामने आए हैं.

यह भी पढ़ें- गजब: वैक्सीन लगवाओ, एक लीटर सरसों तेल मुफ्त पाओ... वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए शेरगढ़ ब्लॉक स्वास्थ्य विभाग की पहल

कहां कितने केस

राजधानी जयपुर के अलावा अजमेर में 24, अलवर में 11, बाँसवाड़ा में 2, बाड़मेर में 1, भरतपुर में 1, भीलवाड़ा में 6, बीकानेर में 4, चित्तौड़गढ़ में 3, धौलपुर में 1, गंगानागर में 4, हनुमानगढ़ में 2, झुंझुनू में 2, जोधपुर में 34, कोटा में 11, झालावाड़ में 1, प्रतापगढ़ में 12, सीकर में 2, सिरोही में 5, उदयपुर में 6 पॉजिटिव मरीज मिले हैं. वहीं एक्टिव केस की बात की जाए तो प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1572 पहुंच गई है. वहीं जयपुर में एक्टिव केसों की संख्या सबसे अधिक 1012 रही.

यह भी पढ़ें - Rajasthan Corona Update: 301 नए मामले आए सामने, जयपुर से संक्रमण के 192 केस दर्ज

राजस्थान में ओमीक्रोन

प्रदेश में अब तक कोरोना से 8964 मौतें हो चुकी है और अब तक 956883 पॉजिटिव मरीज (Corona Positive Case In Rajasthan) मिल चुके हैं. इनमें से 946347 मरीज रिकवर होकर घर पहुंच चुके हैं. राजस्थान में ओमीक्रोन के केस भी (Omicron cases in Rajasthan) देखने को मिल रहे हैं. वहीं बढ़ते संक्रमण (Increasing Infection Of Corona In Rajasthan) को देखते हुए राज्य सरकार ने अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन (Vaccination in Rajasthan) लगाने और कोरोना से सावधानी बरतने की अपील की है.

यह भी पढ़ें - Omicron हुआ बेलगाम : सख्ती की तैयारी में गहलोत सरकार, 3 जनवरी से लग सकती हैं यह पाबंदियां !