अजमेर. क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली सोने की ईंट बेचने वाले तीन (selling fake gold bricks ) ठगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों से नकली सोने की ईंट के दो टुकड़े बरामद किए हैं. पुलिस ने इस मामले में नासिर खान, शेख राजू और ईसराफील को गिरफ्तार किया है.

क्रिश्चियन गंज थाना प्रभारी डॉ रवीश सामरिया ने बताया कि पुष्कर रोड स्थित रीजनल कॉलेज चौराहे के समीप हरीभाऊ उपाध्याय नगर निवासी हस्तीमल मेघवाल ने 29 अगस्त को थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. परिवादी ने बताया कि वह 24 अगस्त को रीजनल चौराहे के पास चाय की दुकान पर चाय पी रहा था. इस दौरान वहां तीन लोग आए. तीनों आरोपियों ने उससे बातचीत की और बताया कि उन्हें किराए का मकान चाहिए. तीनों आरोपियों ने उसके मोबाइल फोन नंबर भी ले लिए.

शाम को परिवादी के व्हाट्सएप नंबर पर आरोपी का एक मैसेज आया. उसमें लिखा था कि हमारे पास सोने की ईंट है (fraud in the name of gold) हमें पैसों की आवश्यकता है, उस ईंट को बेचना चाह रहे हैं. परिवादी ने बताया कि आरोपियों ने उसे 20 हजार रुपए में 10 ग्राम सोना देने का लालच दिया था. इसके बाद मिलने के लिए बुलाया. जहां उन्होंने सोने की ईंट में से एक छोटा टुकड़ा निकाल कर जांच के लिए सैंपल के रूप में दिया. 29 अगस्त को आरोपियों से फोन पर बात हुई और वह सोने की ईंट लेकर रीजनल चौराहे के पास आ गए. जहां आरोपियों ने पीड़ित को सोने की ईंट दिखाई और पैसे मांगे. आरोपियों से ढाई सौ ग्राम सोने का 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ.

परिवादी को शक हुआ तब की पुलिस को शिकायतः थाना प्रभारी डॉ रवि सांमरिया ने बताया कि परिवादी हस्तीमल को आरोपियों ने सोने की ईट दिखाकर पैसे मांगे. इस पर परिवादी को शक हुआ और उसने आरोपियों से ईट की जांच करवाने के लिए बोला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. डॉ सामरिया ने बताया कि परिवादी हस्तीमल मेघवाल आरोपियों के चुंगल में फंस चुका था और उसने कुछ पैसे भी आरोपियों को दिए थे. हालांकि परिवादी की सजगता से ही तीनों ठग पकड़े गए. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है.

तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के निवासीः क्रिश्चियन गंज थाना प्रभारी डॉ रवीश सांवरिया ने बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं. इनमें जिला पश्चिम मेदनीपुर निवासी नासिर खान, शेख राजू और ईसराफील है. इसमें शेख राजू अजमेर में दरगाह बाईपास रोड पर स्थित तारा शाह नगर में रह रहा था. डॉ सामरिया ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से सोने की ईंट के दो टुकड़े बरामद किए गए हैं. जिसका वजन 985 ग्राम व 468 ग्राम है. वहीं असल सोने का टुकड़ा 600 मि.ली ग्राम है.