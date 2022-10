.

Vidisha Accident News: मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, 23 लोग घायल, 4 गंभीर घायल विदिशा रेफर Published on: 2 hours ago

विदिशा। नटेरन थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 23 लोग घायल हुए हैं, जिनमें चार लोगों की हालत गंभीर देखते हुए विदिशा रेफर किया गया है. नटेरन थाना प्रभारी उमेश पाल सिंह ने बताया कि 23 मजदूरों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. सभी लोग सुरक्षित हैं, चार लोगों को गंभीर हालत में विदिशा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है. इस मामले में धारा 279, 337 (लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने) और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अन्य धाराओं में FIR दर्ज की जाएगी.(Vidisha Accident News) (Pickup full of laborers overturned in Vidisha) (23 injured in Accident in Vidisha)