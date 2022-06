.

Dewas Jackel Rescued: आठ दिन तक कुएं में रहा सियार, किसानों ने खिलाई रोटी, वन विभाग ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला Published on: 23 minutes ago

देवास। एक किसान के खेत के पास बने कुएं में सियार गिर गया. खिवनी अभ्यारणय के पास गांव ककडदी के किसान गेंदालाल परमार ने 8 दिन तक कुएं में गिरे सियार की सेवा की उसे रोटिंयां खिलाईं ताकि वह जिंदा रहे. मंगलवार को वन विभाग की टीम गांव पहुंची जिसके बाद सियार का रेस्क्यू कर उसे कुएं से बाहर निकाला गया. (Dewas Jackel Rescued from well). कुएं में पानी कम होने की वजह से सियार सुखी जगह में करीब 8 दिन तक बैठा रहा. किसान के बेटे रोहन परमार ने बताया की करीब 8 दिन पहले हमारे कुएं में एक सियार आकर गिर गया, जिसे मेरे पापा ने देखा. इसकी सूचना हमने स्थानीय वनरक्षक राजकुमार मालवीय को दी. वनरक्षक द्वारा सियार को निकालने के लिए दो-तीन दिन तक प्रयास किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. हम रोजाना सियार को रोटी दे रहे थे, ताकि वह कुएं के अंदर भूखा न रहे. एक सप्ताह तक सियार के बाहर न निकलने की स्थिति में ये सूचना मीडिया कर्मी को दी गई और हमारे प्रतिनिधि ने खिवनी अभ्यारण्य अधीक्षक को सूचना दी. जिसके बाद वन अमला हरकत में आया और रेस्क्यू कर सियार को सुरक्षित बाहर निकाला. सियार को अब जंगल में छोड़ दिया गया है.(Dewas Jackel Rescued from well after eight days)