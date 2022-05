.

फिल्म भूल भुलैया-2 के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन, 20 मई को रिलीज होगी फिल्म Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

इंदौर। फिल्म भूल भुलैया-2 के प्रमोशन के लिए अभिनेता कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी इंदौर पहुंचे. (Actors Kartik Aaryan and Kiara Advani visit in Indore) कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की फिल्म 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है (Bhool Bhulaiyaa 2 release on May 20). इस फिल्म में दोनों मुख्य किरदार में हैं. इंदौर की सांवेर रोड स्थित निजी यूनिवर्सिटी में पहुंचकर इन्होंने स्टूडेंट से मुलाकात की और अपनी फिल्म को लेकर बातचीत की. इस दौरान एक प्रशंसक भूल भुलैया में यूज गई ड्रेस में यहां पहुंचा. कार्तिक आर्यन ने कहा कि वे ग्वालियर के रहने वाले हैं, लेकिन इंदौर के लोगों में अलग ही बात है. कार्तिक और कियारा ने इंदौरी पोहा और जलेबी का भी लुफ्त उठाया. (film Bhool Bhulaiyaa 2 Promotion in Indore)