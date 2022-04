.

नींद बनी काल: बाबा महाकाल का दर्शन करने गुजरात से आ रहे 2 श्रद्धालुओं की कार हादसे में मौत, एक अस्पताल में भर्ती Published on: 19 minutes ago

उज्जैन। गुजरात से दर्शन करने महाकाल मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई. थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में श्रद्धालुओं की कार पेड़ से टकरा गई. हादसे के बाद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें घायल अवस्था में श्रद्धालु सड़क पर पड़े तड़प रहे हैं. श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर तेज गति से सड़क से उतरने के बाद पेड़ से जा टकराई. कार में सवार तीन लोग कार में ही फंस गए. ग्रामीणों की मदद से तीनों को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय भेजा गया. जहां दो युवकों की मौत हो गई. नानाखेड़ा पुलिस ने बताया की तीनों महाकाल दर्शन करने लिए देर रात गुजरात से निकले थे. रातभर गाड़ी चलाने की वजह से सुबह नींद का झोंका आया और गाड़ी सड़क से उतर कर पेड़ से टकरा गई. (Ujjain Two Killed in car accident) (Devotees road accident in Ujjain)