.

इंदौर में चाकूबाजी और वसूली करने वाले अपराधियों का पुलिस ने निकाला जुलूस Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

इंदौर। अपराध पर लगाम लगाने के लिए इंदौर की विजय नगर पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है. वसूली करने और चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला गया. पुलिस को मुखबिर से सुचना मिली थी कि, रेडिसन चौराहे पर कुछ बदमाश बस के चालकों से वसूली करते हैं. इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने वसूली और चाकूबाजी मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से कुछ आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला. (indore police took out procession of criminal)