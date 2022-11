शिवपुरी। जिले में बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की दबंगई के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मामले में सीनियर डॉक्टर जयश्री ने कहा कि बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी सार्वजनिक रूप से डॉक्टर से माफी मांगने के लिए तैयार हैं. जिसके बाद हमने भी प्रबंधन को आश्वासन दिया है कि हम अपनी हड़ताल समाप्त कर देंगे, लेकिन इसके साथ ही हम इस मामले में एफआईआर की मांग को लेकर अड़े रहेंगे. डॉक्टर ने कहा कि जब तक एफआईआर नहीं होती, ये प्रदर्शन जारी रहेगा.(Shivpuri Junior doctors Demand for we want justice) (bjp mla ready to apologize for junior doctors)

दरअसल, हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स का पक्ष लेते हुए सीनियर डॉक्टर जयश्री ने कहा कि बीजेपी विधायक द्वारा डॉक्टर के साथ की गई मारपीट से डॉक्टर्स का मनोबल टूटा है. ऐसे माहौल में आप ही बताइए हम लोग कैसे काम कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से इस मामले को लेकर बात हुई है. प्रबंधन ने बताया है कि बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी इस मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से डॉक्टर से माफी मांगने के लिए तैयार हैं. जिसके बाद हमने भी प्रबंधन को आश्वासन दिया है कि हम अपनी हड़ताल समाप्त कर देंगे, लेकिन इसके साथ ही हम इस मामले में एफआईआर की मांग को लेकर अड़े रहेंगे. जब तक मामले में एफआईआर नहीं होती है, तब तक सभी डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम करेंगे. गुरुवार की सुबह मेडिकल कॉलेज में एकत्रित हुए जूनियर डॉक्टर्स ने अपने साथी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान जूनियर डॉक्टरों ने 'वी वांट जस्टिस' (we want justice) और अस्पताल में राजनीति नहीं चलेगी की तख्तियां दिखाकर जमकर नारेबाजी की.

एफआईआर की मांग पर अड़े डॉक्टर्स

ये है मामला: 1 नवंबर की रात अपनी एक रिश्तेदार को देखने मेडिकल कॉलेज पहुंचे बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पर आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉ हरिओम धाकड़ के साथ अभद्रता कर मारपीट की है.जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर 2 नवंबर बुधवार की देर शाम शिवपुरी कोतवाली थाने में लिखित आवेदन देकर बीजेपी विधायक उनके पीए और 3 समर्थकों के विरुद्ध एफ आई आर की मांग की थी.

अभद्रता का आरोप: कार्रवाई नहीं होने पर जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की चेतावनी दी थी. इसी क्रम में गुरुवार से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए. दूसरी ओर इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने डॉ. हरिओम धाकड़ पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं. विधायक ने भी मामले में जांच की मांग की है. डीन के मुताबिक, लुकवासा निवासी संगीता रघुवंशी को मेडिकल कॉलेज में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए भर्ती कराया गया था. क्षेत्र की महिला मरीज को देखने मंगलवार रात लगभग 11 बजे कोलारस के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पहुंचे. मरीज की हालत को देख विधायक ने वहां बैठे ड्यूटी डॉक्टर धाकड़ को कंपाउंडर समझकर कुछ कह दिया. इसलिए उन्हें कंपाउंडर सुनकर बुरा लग गया था. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हो गई. विधायक के साथ जो लोग थे उनके द्वारा ड्यूटी डॉक्टर के साथ धक्का-मुक्की की गई है.

Shivpuri Junior Doctors Strike: जूनियर डॉक्टर्स ने शुरू की हड़ताल, BJP विधायक के खिलाफ FIR की मांग

विधायक के गनर ने ड्यूटी डॉक्टर को जड़ा थप्पड़: इस दौरान विधायक ने डीन को फोन लगा दिया. डॉ. धाकड़ को अपना मोबाइल देकर बात करने को कहा. डॉ. धाकड़ ने उसने उनकी जानकारी पूछ ली. इतना सुनते ही विधायक जी तमतमा गए. डॉ. के साथ अशब्द का प्रयोग करने लगे. विधायक को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने डॉ. से यह तक कहा दिया कि, "तेरा बाप हूं..तू यहां का कम्पाउंडर है और डॉ. वर्मा को नहीं जानता". ड्यूटी डॉक्टर और विधायक के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि विधायक के गनर ने ड्यूटी डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिए. डॉक्टर के साथ मारपीट किए जाने की सूचना जब अन्य डॉक्टरों को मिली तो वे भी एकजुट हो गए. उसके बाद विधायक ने अपने पेशेंट को मेडिकल कॉलेज से ग्वालियर रेफर करवा दिया था.

हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स

मामले में विधायक की दलील: इस पूरे मामले में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का कहना है कि, 'मेरी भांजी का अपेंडेक्स लीक हो जाने के कारण उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था. मैं और मेरा ड्रायवर उसे देखने गए थे. मेरे साथ ना गन मैन था और ना कोई अन्य स्टाफ. डॉक्टर वहां तीन नर्सों के साथ बैठे थे. मैंने उनसे पूछा कि मरीज को क्या दवाएं दे रहे हैं. उन्होंने मुझे बताने से इंकार कर दिया तो मैंने अपने फोन से डॉ. वर्मा को फोन लगा दिया और कहा कि आप मुझे नहीं बता पा रहे तो अपने डीन को बता दो. इस पर उसने डॉ. वर्मा काे कहा कि यह कहां कहां से गंवार और बदतमीज लोग आ जाते हैंं. उसने जब मुझे अपशब्द कहे तो मेरे ड्रायवर ने उसे एक थप्पड़ मार दिया. जिस पर मैंने उसे रोका और मामले की शिकायत डीन से करते हुए कार्रवाई करवाने की बात कही'. विधायक ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है.