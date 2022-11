शिवपुरी। रवि की फसल की बुवाई के बाद अब किसानों को खाद की आवश्यकता पड़ रही है. इस बार जिले में सरसों और गेहूं की फसल की अच्छी बोबनी हुई है. खाद के लिए किसान हर रोज जिले भर के खाद वितरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. परंतु उन्हें खाद आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है. खाद वितरण केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही है. किसान खाद के लिए घंटों लाइन में लगे रहते है. इसके बावजूद भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है. किसानों का कहना है कि पहले उन्हें टोकन के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है. इसके बाद खाद पाने के लिए उन्हें कई दिनों तक परेशान होना पड़ रहा है. (There is no shortage in queue of farmers)

सीएम के निर्देश धरातल पर नहीं उतरेः कुछ रोज पूर्व खाद वितरण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने collectors के साथ हुई बैठक में निर्देश जारी किए थे कि खाद वितरण केंद्रों पर पानी, छांव की व्यवस्था की जाए. जिससे किसानों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े. इसके अतिरिक्त सीएम ने निर्देश दिए थे कि किसी भी खाद वितरण केंद्र पर किसानों की कतार नहीं दिखनी चाहिए. इसी के संदर्भ में बीते रोज कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने फेसबुक के जरिए भी खाद की उपलब्धता में पारदर्शिता रखने के निर्देश जारी किए थे. इसके बावजूद खाद वितरण केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारों में किसान खड़े हुए हैं. हालांकि किसानों की सुविधा के लिए प्रशासन ने बैठने के लिए टेंट व कुर्सी और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है. (shivraj strict attitude is becoming ineffective)

लुधावली खाद वितरण केंद्र पर किसान परेशानः शिवपुरी शहर के लुधावली खाद्य वितरण केंद्र पर हर रोज किसान खाद लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. इस केंद्र पर सुबह से ही long queue खाद के टोकन को पाने के लिए देखी जा सकती है. इसके बावजूद किसानों को खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है. सुभाषपुरा नया गांव से खाद लेने पहुँचे किसान अजय सिंह धाकड़ का कहना है कि वह 2 दिन से खाद के टोकन के लिए परेशान (Worried) हो रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें टोकन तक उपलब्ध नहीं हो सका. झिरी निवासी किसान दौलतराम धाकड़ का कहना है कि वह खाद का टोकन लिए 8 नवंबर से घूम रहे हैं. परंतु आज तक उन्हें यूरिया खाद भी नहीं मिल सकी है. पाड़रखेड़ा निवासी किसान देशराज का कहना है कि वह 2 दिन से टोकन की चाह में खाद वितरण केंद्र के चक्कर काट रहे हैं लेकिन अब तक टोकन भी नहीं मिला है. (shivraj strict attitude is becoming ineffective)

लुधावली गोदाम में खाद की स्थितिः



क्र. डीएपी खाद की स्थिति 1 डीएपी 44 टन 2 यूरिया 424 टन 3 एएसपी 430 टन 4 एसएसपी 123 टन 5 ट्रोम 18 टन



ये है किसानों की भीड़ की वजहः जिले के सभी खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें देखी जा सकती है. इसकी एक मुख्य वजह है कि खाद वितरण केंद्र पर खाद लेने पहुंचे प्रति किसान को 5 कट्टे खाद देने का प्रावधान बनाया गया है. ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास पचास या उससे अधिक बीघा की खेती है, तो किसान को दोबारा खाद लेने के लिए पुनः लाइन में लगकर फिर खाद के पांच कट्टो को पाने की जद्दोजहद करनी पड़ती हैं. लुधावली खाद गोदाम प्रभारी मुकेश पाराशर का कहना है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद मौजूद है. कल डीएपी और यूरिया की रैक भी शिवपुरी पहुंचने वाली हैं. जिससे शिवपुरी शहर सहित जिले भर के किसानों के लिए खाद पहुच जाएगी. किसानों को पेयजल और बैठने के इंतजाम किए गए है. (This is reason for crowd of farmers)