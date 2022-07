शाजापुर। मध्य प्रदेश के शाजापुर में चीलर नदी में एक महिला डूब गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से महिला को सुरक्षित बा​हर निकाला. महिला के नदी में कूदने का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें महिला अकेली जाती हुई दिख रही है. नदी के पास आकर वह उसमें छलांग लगा देती है.

खुदकुशी कर रही महिला को बचाया गया

पुलिस और स्थानीय लोगों ने दिखाई सतर्कता: मिली जानकारी के अनुसार, लालघाटी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ''एक महिला चीलर नदी में कूद गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी केके चौबे मौके पर पहुंचे. कोतवाली थाना आरक्षक शैलेन्द्र सिंह गुर्जर और शेलेन्द्र शर्मा भी वहां पहुंच गए. तीनों ने मिलकर डूब रही महिला को रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर बाहर निकाला. स्थानीय युवक जितेंद्र ने नदी के दूसरे छोर से जाकर महिला को पानी में डूबने नहीं दिया''.

पारिवारिक कारणों के चलते कूदी नदी में: महिला को नदी से बाहर निकालने के बाद अस्पताल ले जाया गया. जहां उसका इलाज जारी है. बताया जा रहा है पारिवारिक कारणों के चलते महिला ने नदी में छलांग लगाई थी. पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है. पुलिस और स्थानीय लोगों ने महिला की जान बचाने में जिस तरह की सतर्कता दिखाई उसकी सब सराहना कर रहे हैं.

महिला आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदी थी. जिसे सुरक्षित बाहर निकाला गया है. महिला मगरिया इलाके की बताई जा रही है. महिला से पूछताछ जारी है. -केके चौबे, लालघाटी थाना प्रभारी

(Woman Jumped in Chillar River) (Video of woman jumping into Cheeler River) (Police rescued woman who jumped in river Chilar)