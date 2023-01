शहडोल। जिले के बुढार थाना अंतर्गत एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां एक शिक्षक से तंत्र विद्या के जरिए जमीन में गड़ा बेशकीमती धन निकालने के नाम पर 10 लाख, 36 हजार रुपये ऐंठ लिए गए और ठग चंपत हो गए. इस पूरे घटना की शिकायत शिक्षक ने जब बुढार थाने में की तो फिर मामले का पूरा खुलासा हुआ. (Shahdol crime news cheating) (Teacher cheated in name of extracting buried money)

ठग ने शिक्षक को अनहोनी घटना से डरायाः मिली जानकारी के अनुसार जिले के बुढार थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी के रहने वाले शासकीय शिक्षक रज्जू सिंह मकान में गड़ा धन निकलवाने के नाम पर 10 लाख 36 हजार रुपये के ठगी के शिकार हो गए. दरअसल सीधी थाना क्षेत्र के ग्राम पोंडी निवासी तैहीत उर्फ छोटू नामक व्यक्ति जो कि झाड़-फूंक का काम करता था, उसका रज्जू के गांव में आना जाना था. जब वो रज्जू के संपर्क में आया इस दौरान उसने शिक्षक से उसके घर में धन गड़े होने की बात कहते हुए उसे जल्द से जल्द निकलवा लेने के लिए कहा. साथ ही उस शिक्षक को डराते हुए यह भी कहा कि उनके घर में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, अगर गड़े धन को न निकलवाया गया. (Thug scared teacher with an untoward incident)

ठग ने शिक्षक को अनहोनी घटना से डराया

पहले ठगे 5 लाख, 87 हजार रुपएः इसके बाद शिक्षक रज्जू सिंह उसके झांसे में आकर घर में लोबान जलाकर पूजा पाठ कराया. फिर गड़ा धन कहीं खिसक न जाए यह कहते हुए इसमें दवा डालने के नाम पर पहले तो उस रज्जू सिंह से ठग ने 42 रुपये और बकरे की कुर्बानी कराने के नाम पर 20 हजार रुपये ऐंठ लिए. फिर ये कहते हुए कि कठिन काम है गुरुओं को लाना होगा. ये बात कह कर पहले तो अपने दो अन्य गुरुओं को बुलाकर घर के जमीन में खोदाई कराई. जिसमें सुनियोजित ढंग से एक जहरीला सांप निकाला. फिर साथ ही कुछ पीतल की बिस्किट भी निकाली. इसमें दवा डालकर धन निकलवाने के नाम पर फिर से शिक्षक से एक मोटी रकम ऐंठ ली. इस बार 5 लाख, 87 हजार रुपये ले गए. (First cheated 5 lakh 87 thousand rupees)

रतलाम मेडिकल कॉलेज में नौकरी के नाम पर 1 करोड़ की ठगी, कई सालों से चल रहा था फर्जीवाड़ा

अंत में 3 लाख 87 रुपए लेकर चंपत हो गएः इन ठगों का पैसे ठगने का काम यहीं नहीं रुका. इसके बाद एक कांच की शीशी में दवा लाने का बहाना किया. फिर रास्ते में सुनियोजित ढंग से दवा भरी सीसी गिरा दी. यह कहते हुए कि धक्का लग गया, और दवा गिर गई. फिर से दवा लाने के नाम पर ठग 3 लाख 87 हजार रुपए लेकर चंपत हो गए. शिक्षक रज्जू को अब तक भी समझ ना आया और खजाने के लालच में वह पैसा देता रहा. शिक्षक रज्जू ने अपनी जमीन गिरवी रखकर 7 लाख के आसपास एचडीएफसी बैंक से लोन भी ले लिया था. जिसमें उसने कुछ और पैसे मिलाकर 10 लाख, 36 हज़ार के आसपास उन ठगों को दे दिया. (In the end they got away with Rs 3 lakh 87)

शहडोल में गड़ा धन निकलवाने के नाम पर शिक्षक से ठगे 10 लाख

पुलिस ने मुख्य आरोपी तौहीत को गिरफ्तार कियाः रज्जू सिंह को जब समझ आया कि उसके साथ तो ठगी हो गई. उसने थाने से लेकर उच्च पुलिस अधिकारियों तक इस बात की शिकायत की. जब शिकायत की कोई ठोस सुनवाई नहीं हो पा रही थी, तो उसने सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत कर डाली. जिसके कई महीने बाद अब रज्जू की शिकायत पर बुढार पुलिस ने मुख्य आरोपी तौहीत उर्फ छोटू नामक व्यक्ति सहित दो अन्य के खिलाफ मामला कायम कर लिया है. पुलिस ने इसके बाद मुख्य आरोपी तौहीत को गिरफ्तार भी कर लिया है. वहीं दो आरोपी अभी फरार हैं. जिनकी बुढार पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है. इस मामले को लेकर बुढार थाना प्रभारी राजेश मिश्रा का कहना है कि गड़े धन निकलवाने के नाम पर रज्जू सिंह नामक व्यक्ति के साथ लाखों की ठगी का मामला आया है. जिसकी जांच की जा रही है. इस मामले में तीन के खिलाफ मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है आगे की कार्यवाही जारी है. (Police arrested main accused)