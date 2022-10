सतना। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पतेरी इलाके में बर्थ डे पार्टी में विवाद के बाद फायरिंग हुई. दो युवाओं के बीच नशे में विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि पांच राउंड गोली चलीं. गोलीबारी की घटना में दो लोगों को गोली लगी. एक युवक को चार तो दूसरे युवक को एक गोली लगी. गोली लगने से घायल एक युवक की हालत गंभीर है, जिसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. जबकि एक युवक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा.

युवा नशे में चूर थे : फायरिंग की घटना गुरुवार देर रात्रि की है. पतेरी क्षेत्र के एक होटल में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी. सभी युवा नशे में पार्टी कर रहे थे. पार्टी में ही शामिल अमर सिंह का रॉकी कुशवाहा और सीम्मू सिंह नामक युवक से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि रॉकी ने अवैध पिस्टल निकाली और दो लोगों को निशाना बनाकर पांच राउंड फायर किए.

बर्थडे पार्टी में नशे चूर युवक ने चलाई गोलियां

आरोपी की तलाश जारी : गोली लगने से अभय सिंह परिहार गंभीर रूप से घायल हो गया. अभय को चार गोलियां लगी हैं, जबकि उसका एक साथी सिद्धार्थ को एक गोली लगी है. घायल अभय को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सिद्धार्थ के बयान कलमबंद किये. घायल के मुताबिक गोली चलाने वाला रॉकी कुशवाहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. (Firing in birthday party) (Drunken youth fired bullets) (Two youths injured) (one in critical condition) (Referred to Rewa)