रीवा। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को एक पटवारी को 4 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. (Patwari Arrested for Taking Bribe in Rewa) आरोपी ने किसान से जमीन का सीमांकन कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी. जिस पर किसान ने लोकयुक्त पुलिस में शिकायत की. शिकायत के अधार पर लोकायुक्त पुलिस ने घूसखोर पटवारी को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया. आरोपी पटवारी रीवा के नईगढ़ी तहसील के शाहपुर हल्के में पदस्थ है. (Action of Lokayukta Police in Madhya Pradesh)

चार हजार की रिश्वत लेते पटवारी हुआ ट्रेप

रीवा में आए दिन हो रही लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई के बाद भी घूसखोरों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. फिर एक घूसखोर लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा है. नईगढ़ी तहसील के शाहपुर हल्के में पदस्थ पटवारी ललित कुमार शर्मा को लोकयुक्त पुलिस की टीम ने 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

चोरी और सीना जोरी! सरकारी दफ्तर में महिला पटवारी ने सरेआम ली रिश्वत, वीडियो वायरल होने पर कहा- यह तो नॉर्मल है

आरोपी पटवारी ने सीमांकन कराने के नाम पर फरियादी किसान रामकैलाश साकेत से रिश्वत की मांग की थी. जिसके बाद परेशान होकर किसान ने लोकायुक्त पुलिस में पटवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 4 हजार रुपए की रिश्वत पटवारी को रंगे हाथों दबोच लिया.

10 दिनों के भीतर लोकयुक्त की चौथी कार्रवाई

बीते 10 दिन के भीतर रीवा लोकायुक्त पुलिस की यह चौथी कार्रवाई है, जिसमें ट्रैपिंग की कार्रवाई करते हुए 4 हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार किया है. बीते दिनों राजभान सिंह महाविद्यालय मनिकवार में पदस्थ अशोक कुमार पीढ़िया को भी 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. लगातार हो रही लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी बेखौफ अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे है.

20 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया अकाउंटेंट, बोला- उच्च अधिकारी के कहने पर ले रहा था घूस