Bhopal Crime News: नशेड़ी पिता ने की अपने ही 4 महीने के बेटे की हत्या, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

भोपाल में एक नशे के आदी पिता ने अपने ही 4 महीने के बेटे की गला घोटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस परिजनों के बयानों पर आरोपी की तलाश कर कर रही है. Bhopal Crime News

Unique Helmet: छतरपुर के सुनील का कमाल, बनाया ऐसा हेलमेट जिसके बिना नहीं चलेगी बाइक

खजुराहो जिले के बासारी ग्राम के 19 वर्षीय सुनील अहिरवार ने छतरपुर में एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है, जिसे पहनने पर ही मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी. इस हेलमेट को पहनने से लोगों की सुरक्षा तो होगी ही, इसी बहाने लोग यातायात नियम का भी पालन कर पाएंगे. आइए जानते हैं इस हेलमेट को बनाने के पीछे का कारण, कीमत और खासियत-

Katni Rape News तीन साल की मासूम के साथ हुआ रेप, पुलिस की हिरासत से आरोपी फरार, लोगों ने किया चक्का जाम

मध्यप्रदेश में आए दिन रेप की खबरें सामने आती हैं. जहां कई नाबालिग बच्चियों से लेकर अधेड़ उम्र की महिला दुष्कर्म का शिकार होती हैं. वहीं कटनी में एक तीन साल की मासूम के साथ बलात्कार हुआ है. घटना के बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया है और आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. Katni Rape News, Accused absconding from police custody, Three year old girl raped in katni

Sagar बुंदेलखंड में 200 साल पुरानी परंपरा, कठपुतलियों के जरिए धर्म जागरण और सामाजिक बुराइयों को मिटाने का संदेश

कठपुतलियों का मेला लगाने की शुरुआत 18 वीं सदी के शुरुआत में काछी पिपरिया गांव के पांडे परिवार के पूर्वज स्व. दुर्गा प्रसाद पांडे द्वारा की गई थी. मेले में झांकियों के माध्यम से लोगों को धार्मिक सीख के अलावा नशामुक्ति व सामाजिक बुराईयां मिटाने का संदेश दिया जाता है. 200 years old tradition in Bundelkhand, kathputli fair organized every year

Khandwa Rape Case: ओंकारेश्वर में विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म, बच्चे को दिया जन्म, जांच में जुटी पुलिस

खंडवा के ओंकारेश्वर से दुष्कर्म का मामला तब सामने आया, जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला ने बच्चे को जन्म दिया. फिलहाल पीड़िता के परिजनों ने बच्चे को रखने से मनाही की है, वहीं अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. Khandwa Rape Case

Indore Crime News इंदौर क्राइम ब्रांच ने हथियार सहित 7 आरोपियों को पकड़ा, सभी हरियाणा के मशहूर जसवीर पंगाड गैंग के सदस्य

इंदौर क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के जसवीर पंगाड गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस जब्त किया है. पकड़े गए एक आरोपी विक्रमजीत पर हरियाणा पुलिस द्वारा 25000 का इनाम भी घोषित किया गया था.Indore Crime News, accused of haryana jasveer pangad gang, indore police Illegal weapons recovered

Youtuber Girl Found in Itarsi घर से भागी मशहूर यूट्यूबर इटारसी में मिली, 45 लाख हैं फॉलोअर्स

घर से लापता हुई मशहूर यूट्यूबर मध्य प्रदेश के इटारसी में मिली है. वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रहने वाली है, माता पिता की डांट के बाद घर छोड़कर लखनऊ जाने के लिए घर से निकली थी. सूचना मिलने के कुछ ही घंटे में जीआरपी ने किशोरी को ढूंढ लिया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया. बता दें कि यूट्यूब स्टार गर्ल के 45 लाख फॉलोअर्स के करीब हैं.Famous Youtuber Missing from Aurangabad, Youtuber Found in Itarsi

Leopard in Jabalpur: चूल्हा गोलाई के जंगलों में आधा दर्जन तेंदुआ का मूवमेंट, आसपास के गांव में मचा हड़कंप

जबलपुर के चुल्हा गोलाई क्षेत्र एक बार फिर तेंदुओं की आहट से लोगों में डर का माहौल है. जानकारी के अनुसार 5 से 6 तेदुओं को क्षेत्र में देखा गया है, जिसके बाद लोगों से घूमना फिरना बंद कर दिया है. Leopard in Jabalpur

Jee advanced result: जेईई एडवांस्ड रिजल्ट 2022 जारी, Jeeadv.ac.in पर देखें

जेईई एडवांस्ड 2022 के परिणामों की घोषणा कर दी गई है. जेईई (एडवांस्ड) 2022 के पेपर 1 और 2 दोनों में कुल 1,55,538 उम्मीदवार उपस्थित हुए. इनमें से 40,712 उम्मीदवारों ने जेईई एडवांस्ड टेस्ट क्वालिफाई किया है. आईआईटी बॉम्बे जोन के आरके शिशिर कॉमन रैंक लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. शिशिर ऑल इंडिया टॉपर हैं. टॉपर आरके शिशिर ने 360 अंकों में से 314 अंक प्राप्त किए हैं. जेईई एडवांस्ड के नतीजों के आधार पर अब देश भर के 23 आईआईटी संस्थानों में दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी. जेईई एडवांस्ड 2022 क्वालिफाई करने वाले छात्रों को आईआईटी मेरिट लिस्ट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा. नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं रिजल्ट. Jee Advanced Result.

JEE ADVANCED 2022 रिजल्ट जारी, MP के मयंक मोटवानी का कमाल, ऑल इंडिया में हासिल की पांचवीं रैंक

कोटा की कोचिंग संस्थान से पढ़ाई कर रहे MP के मयंक मोटवानी ऑल इंडिया रैंक पांचवीं लेकर आए हैं. वे बीते 2 सालों से वह कोटा के ही कोचिंग संस्थान में रहकर पढ़ाई कर रहा थे. उन्होंने अपनी जीत का सेहरा कोटा के सिर बांधा है.JEE ADVANCED 2022 Result Declared, Mayank Motwani Studying in Kota Secures AIR 5