कटनी। कैमोर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक प्लांट के बाहर अमेहटा बस्ती में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ एक दरिंदे द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आया है. आरोपी प्लांट कर्मचारी बताया जा रहा है. इस घटना के बाद परिजनों व ग्रामीणों में खासा आक्रोश भड़क है. गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर दिया है. पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं. जबकि परिवार और ग्रामीण आरोपी पर कड़ी कार्रवाई कर फांसी देने की मांग पर अड़े हुए हैं. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है. इस दौरान पुलिस की लापरवाही भी नजर आई. वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पुलिस अभिरक्षा से भाग गया है.Katni Rape News, Three year old girl raped in katni

मासूम के साथ रेप

ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

जानकारी के अनुसार कटनी निवासी युवक अमेहटा में प्लांट में काम करता था. बताया जा रहा है कि रविवार की रात लगभग 3 बजे बस्ती की एक आदिवासी मासूम बच्ची के साथ उसने बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है. वहीं जब परिजन बच्ची की तलाश करने लगे तो वहीं नहीं मिली, बहुत देर तलाश करने के बाद मासूम रोते बिलखते हुए आरोपी के पास मिली. परिजनों को आता देख आरोपी वहां से भाग निकला. इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे दबोच लिया. वारदात की सूचना पुलिस को दी गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस देर से पहुंची. इस दौरान ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया. बताया जा रहा है कि मौका पाते ही आरोपी पुलिस अभिरक्षा से भाग गया है. ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को हथकड़ी लगाकर नहीं रखा था, जिससे वह मौका पाते ही भाग गया.

पुलिसकर्मियों को सस्पेंड और आरोपी पर कार्रवाई की मांग: बता दें गंभीर हालत में बच्ची का इलाज सिविल अस्पताल में जारी है. इस वारदात के बाद से लोगों में आक्रोश भड़क गया है. लोग बलात्कार का आरोप लगाते हुए दरिंदे को फांसी पर लटकाए जाने की मांग कर रहे हैं. लोगों की मांग है कि जब आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई. जिन पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के चंगुल से आरोपी भागा है, उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाए और आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.(Katni Rape News, Accused absconding from police custody, Three year old girl raped in katni)