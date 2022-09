नर्मदापुरम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी 16 वर्षीय यूट्यूब स्टार गर्ल को माता-पिता ने डांट दिया तो किशोरी गुस्से में आकर घर से भाग गई. वह एलटीटी-गोरखपुर कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन से इटारसी पहुंची. स्टेशन पर उसकी तलाश की गई तो वह ट्रेन के स्लीपर कोच में बैठी मिली. बेटी के अचानक गायब होने के बाद परिजनों ने यूट्यूब चैनल पर ही एक वीडियो अपलोड कर पुलिस और जनता से बेटी की तलाश के लिए मदद मांगी थी.

ट्रेन के स्लीपर कोच में बैठी थी: भोपाल रेल एसपी हितेश चौधरी ने बताया कि ''औरंगाबाद पुलिस ने सूचना दी कि 16 साल की यूट्यूब स्टार गर्ल जो औरंगाबाद से लापता हुई है संभवत वह कुशीनगर एक्सप्रेस में बैठी हुई है. इटारसी में ट्रेन के स्लीपर कोच में चेक किया तो किशोरी बैठी मिली. चाइल्डलाइन की मदद से नाबालिग को थाने लाया गया. किशोरी के परिजनों को सूचना दी गई. जिसके बाद रात 12 बजे उसके परिजन इटारसी पहुंचे और उन्हें उनकी बेटी को सौंप दिया गया''.

डांट से नाराज होकर घर से निकली: किशोरी के परिजनों ने बताया कि "'उन्होंने किसी बात पर बेटी को डांटा था, इसलिए हमसें नाराज होकर वह घर से निकल गई थी. औरंगाबाद के अलावा लखनऊ यूपी में उनका गृहनगर है. वह ट्रेन से लखनऊ जा रही थी. सूचना पर औरंगाबाद, महाराष्ट्र पुलिस ने एक्शन लिया. तत्परता दिखाते हुए लखनऊ जाने वाली ट्रेन में उसके होने की आशंका जताई. ट्रेन के इटारसी पहुंचने पर जीआरपी ने उसे ट्रेन से उतार लिया.

पुलिस और मीडिया को दिया धन्यवाद: लड़की के माता पिता ने औरंगाबाद पुलिस, इटारसी जीआरपी और मीडिया को धन्यवाद दिया है. उनका कहना है कि पुलिस और मीडिया की मदद से हमारी बेटी हमें मिल गई. बता दें कि यूट्यूब स्टार गर्ल के 45 लाख फॉलोअर्स के करीब हैं. उसने वर्ष 2017 में अपने यूट्यूब चैनल को शुरु किया था. कम समय में ही उनका चैनल लोकप्रिय हो गया.

Famous Youtuber Missing from Aurangabad, Youtuber Found in Itarsi, Itarsi GRP rescue Youtuber Girl, 45 lakh followers on youtube