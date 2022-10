मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जिले के सांक स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से दो RPF जवानों की जान चली गई. दोनों मृतक RPF जवानों के नाम हेड कांस्टेबल अशोक कुमार और हेड कांस्टेबल नवराज सिंह बताए जा रहा हैं. सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक दोनों जवानों के शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है. दोनों मृतकों के पीएम बुधवार की सुबह किया जायेगा.

गश्त के दौरान ट्रेन की चपेट में आए जवान: जानकारी के अनुसार, जिले के नूराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आरपीएफ पोस्ट सांक स्टेशन पर हेड कांस्टेबल अशोक कुमार और हेड कांस्टेबल नवराज सिंह डियूटी पर तैनात थे, ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी सुपर फास्ट दुरंतो एक्सप्रेस वहां से गुजरी, इस दौरान दोनों दुरंताे एक्सप्रेस की चपेट में आ गये, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने मृतक जवानों के परिजनों को सूचना दे दी है, साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी है.

