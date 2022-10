मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही दर्दनाक रहा. पहले जहां विस्फोट से दो मंजिला मकान गिर गया और घटना में 4 की मौत और 7 घायल हो गए. वहीं दोपहर में नेशनल हाईवे-44 पर एक स्कूली बस और कंटेनर में आमने-सामने भिड़ंत हो गई. इस दुर्घटना में बस में सवार ड्राइवर सहित करीब 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमे से एक बच्चे को उसके परिजन इलाज के लिए धौलपुर लेकर गए हैं. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. (morena accident news) (bus collides with container in morena) (morena many students injured)

कंटेनर से भिड़ी स्कूली बस: जानकारी के अनुसार सराय छोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपरई गांव में डॉ भीमराव अंबेडकर स्कूल संचालित है. इस स्कूल में आसपास के गांवों से बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं. गडोरा नायकपुरा, सराय छोला सहित आसपास के अन्य गांव के बच्चे बस से आते-जाते हैं. रोजाना की तरह आज की सुबह भी बच्चे स्कूल गए थे. दोपहर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे बस में सवार होकर अपने घर जा रहे थे. बस चालक दोपहर करीब 2 बजे स्कूल बस नेशनल हाईवे-44 पर सराय छोला थाने के सामने रॉन्ग साइड पर ले जा रहा था. इसी दौरान सामने से आ रहे कंटेनर से उसकी भिड़ंत हो गई.

मौके से फरार हुआ कंटेनर चालक: टक्कर लगते ही बच्चों में चीख पुकार मच गई. आवाज सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी दौड़कर मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बच्चों को बस से बाहर निकालने के बाद उनके परिजनों को सूचना दी. खबर मिलते ही बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. हादसे के दौरान बस चालक स्टेयरिंग ओर सीट के बीच फंस गया. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से चालक को बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस सभी बच्चों को वाहन से लेकर जिला अस्पताल पहुंची. यहां पर घायल बच्चों को भर्ती कराया गया. इनमें से एक बच्चे को उसके परिजन धौलपुर लेकर गए है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं टक्कर मारने वाला कंटेनर चालक मौके पर छोड़कर फरार हो गया है.

घायल बच्चों के नाम: नेशनल हाईवे-44 पर स्कूली बस और कंटेनर की भिड़ंत में घायल हुए बच्चों के ना उनके नाम इस प्रकार हैं. बस चालक का नाम गजेंद्र निवासी गडोरा गांव, घायल बच्चों के नाम ओकेश सिंह उम्र 10 वर्ष निवासी जखोदा गांव, सुखदेव गुर्जर उम्र 8 वर्ष निवासी गडोरा गांव, मानवी कंषाना उम्र 6 वर्ष निवासी नायकपुरा, आशु उम्र 12 वर्ष निवासी सराय का पुरा, गौरव उम्र 8 वर्ष, नीतेश उम्र 6 वर्ष, रौनक उम्र 10 वर्ष, संदीप उम्र 12 वर्ष, सोनू उम्र 8 वर्ष, हर्षित उम्र 7 वर्ष व राहुल सिंह उम्र 18 वर्ष बताए. इसके अलावा अन्य बच्चे और घायल हैं. जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.