भोपाल। मध्यप्रदेश में बीजेपी गुजरात चुनाव में मिली जीत से भारी उत्साहित है, और वह फिर चुनावी मोड में उतर आई है. बीजेपी की कार्यसमिति के बैठक 17 मार्च यानी आज कटनी में बुलाई गई है. कटनी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र है. (Bjp called a working committee meeting in katni)

कटनी में क्यों रखी गई प्रदेश कार्यसमिति की बैठकः हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के बागियों की वजह से पार्टी को कटनी नगर निगम से हाथ धोना पड़ा था. वहीं महाकौशल में बीजेपी को हार मिली. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का गढ़ होने के बाद भी बीजेपी जबलपुर को नहीं जीत पाई. साथ ही 2018 के चुनावी में भी बीजेपी को महाकौशल में संतोषजनक परिणाम नहीं मिले थे. इस कार्यसमिति के जरिए बीजेपी विंध्य को तो साधेगी लेकिन उसकी नजर महाकौशल पर भी है. 2018 के पहले बीजेपी को यहां की अच्छी सीटें मिलीं, लेकिन अब यदि 2023 को फतेह करना है तो उसे फिर से महाकौशल का दिल जीतना पड़ेगा. वहीं पार्टी को दूसरी चिंता विंध्य की सताने लगी है. पार्टी में वहां पर भी अब क्षत्रप हैं. जिनके बीच आपसी मन मुटाव पार्टी की सीटें कम कर सकता है. इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलेगा. (know whats special reason meeting in katni)

प्रत्येक सत्र में अलग-अलग मुद्दों पर होगा चिंतनः आज शनिवार को 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी. बैठक में अलग-अलग सत्र होंगे. बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोर ग्रुप में शामिल केन्द्रीय मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे. बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी का कहना है कि एक दिवसीय विस्तारित पदाधिकारी बैठक में हाल ही संपन्न हुए पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों की समीक्षा होगी. वहीं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से पार्टी पदाधिकारी चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी. जिसके बाद में प्रदेश में एक दिवसीय विस्तारित पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को कटनी में आयोजित की जा रही है. बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा करेंगे. (Different issues will be discussed in each session)

अगले 3 माह के प्लान और पिछले 3 माह की समीक्षा होगीः पार्टी का कहना है कि इस कार्यसमिति में आगे होने वाले तीन महीनो के कार्यक्रमों की चर्चा होगी साथ ही पिछले तीन महीने में पार्टी ने जो कार्यक्रम किए उनकी समीक्षा भी होगी. नगरीय निकायों में जीते जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग होगी. (Review of plan for next 3 months and last 3 months)

19 को भोपाल में बुलाया गया है महासम्मेलनः 19 दिसंबर को बीजेपी नगरीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन करने जा रही है. जिसके लिए बीजेपी 18 दिसंबर से नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करेगी. प्रदेश के 38 जिलों में नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होंगे. जिसमें पांच विषयों पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. (Mahasammelan has been called in Bhopal on 19th)