झाबुआ। नगरीय निकाय चुनाव में रोड शो के लिए आए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने झाबुआ में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा भाजपा में कमल का फूल चुनाव चिह्न होता है न कि व्यक्ति प्रधान होता है. विजयवर्गीय 2023 के चुनाव से पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने के सवाल पर बयान दे रहे थे. उन्होंने कहा अभी तो लगातार शिवराज मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इसलिए आने वाला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा. उनके इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.

पहले कांग्रेस संभाल लें देश बाद में जोड़ लेंगे: वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विषय में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा पहले वे कांग्रेस तो संभाल लें, फिर देश की चिंता करें. उनके कार्यकर्ता ही कांग्रेस तोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं, पदयात्रा के जरिए कांग्रेस द्वारा प्रदेश में सरकार बनाने के दावे पर विजयवर्गीय ने कहा कि कल्पना करने में कोई बुराई थोड़ी है, सपने देखना चाहिए. जनता कांग्रेस को देख चुकी है और कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है. पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के मुद्दे पर उन्होंने ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके प्रति वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सहानुभूति है. आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा कांग्रेस का संगठन उनके साथ चल रहा है. इसके अलावा जब कैलाश विजयवर्गीय से कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे इस स्तर के नेता नहीं हैं जो मैं उन पर टिप्पणी करूं.

राहुल गांधी ही बनेंगे अध्यक्ष: कांग्रेस में गांधी परिवार से अलग किसी अन्य नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा पर राष्ट्रीय महासचिव ने कहा मुझे लगता है कि पहले सबको लड़वा देंगे, बाद में सब लोग राहुल गांधी का नाम आगे कर के कहगें कि वे ही अध्यक्ष बन जाएं. इसलिए ये तो अभी शुरुआत है. अभी एक ग्रुप ने शशि थरूर को तो एक ग्रुप ने अशोक गहलोत को खड़ा कर दिया है. वहीं मनीष तिवारी भी अध्यक्ष की रेस में हैं. बाद में सब कह देंगे कि चलो नहीं लड़ते हैं और राहुल गांधी हमारे नेता हैं.

पीएफआई ही नहीं, देश विरोधी हर संगठन पर होगी कार्रवाई: देश में एनआईए द्वारा पीएफआई पर हो रही कार्रवाई पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि PFI पर कार्रवाई पूरे देश में चल रही है. कोई भी संस्थान यदि देश विरोधी गतिविधि करेगा तो सरकार उसमें बेहद चौकन्ना है, सिर्फ पीएफआई ही नहीं, माओवादियों के संगठन पर भी हमारे अर्धसैनिक बल ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है. नक्सलवाद की गतिविधियां भी कम हुई है. केंद्र सरकार का नजरिया इस विषय में स्पष्ट है कि जो भी संगठन देश विरोधी गतिविधियों में भाग लेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.