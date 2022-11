जबलपुर। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में जापानी बुखार के संकेत मिल रहे हैं. जिसके चलते स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है. जबलपुर संभाग में अब तक 12 संदिग्ध मरीजों का सैंपल लिया जा चुका है. जबलपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में भी अब तक दो संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं. जिनका सैंपल पुणे की लैब में भेजा गया है. (jabalpur japanese fever) (alert in health department) (12 suspected patients in division)

जापानी फीवर से स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट

जापानी बुखार का एक भी पॉजिटिव केस नहींः मध्य प्रदेश के जबलपुर में मझौली तहसील में जापानी इंसेफेलाइटिस का एक संदिग्ध मरीज मिला है. इस खबर के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना पर हरकत में आए स्वास्थ्य महकमें ने पुष्टि के लिए मरीज के सैंपल पुणे लैब भेजे हैं. मरीज और उसके परिजनों की हेल्थ मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है. फिलहाल, जबलपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस का एक भी केस पॉजीटिव नहीं है.

ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे अभियानः विभागीय सूत्रों के अनुसार, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सर्वे अभियान में उन मरीजों का विशेष तौर पर टेस्ट कराया जा रहा था, जो कि 6-7 दिन से बुखार से पीड़ित थे. इस दौरान टीम ने उक्त मरीज को इस बीमारी के लिए संदिग्ध पाया और सैंपल लेकर पुणे भेज दिए. राहत की बात यह है कि जो भी मरीज संदिग्ध पाए गए थे. उनमें और गंभीर लक्षण नहीं आ रहे हैं यानी उम्मीद यही है कि जो रिपोर्ट आएगी नेगेटिव ही आएगी.