उषा ठाकुर ने कहा घर में हथियार रखना गलत नहीं

इंदौर। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हथियार रखने वाले विवादित बयान का पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने समर्थन किया है(Pragya Thakur controversial statement). इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों को देखने के दौरान उषा ठाकुर ने कहा कि, "आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना कोई गलत नहीं. ठाकुर ने यह भी कहा कि लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई कठोर कानून बनाए हैं. उन्होंने कहा कि कई मामलों में आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है."

प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान

प्रज्ञा के बयान को उषा का समर्थन: इंदौर में उषा ठाकुर का घर में हथियार रखने को लेकर बयान सामने आया है. उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का समर्थन करते हुए कहा कि, "हिंदू सनातन संस्कृति में कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसके पास हथियार न हो(Usha Thakur support Pragya Thakur). अनादि काल से हमारे वेद पुराण शास्त्र सभी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखते थे, इसलिए आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना गलत बात नहीं है. आत्म सुरक्षा के लिए अपने पास में हथियार का होना अच्छी बात है. प्रज्ञा ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद ने कुछ गलत नहीं कहा है(Usha Thakur said keep weapons at home not wrong). आप लोग तिल का ताड़ बनाते हो, मत कीजिए ऐसा." इसके साथ ही उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर हुई एफआईआर पर कहा कि, यह एक प्रकिया है.

प्रज्ञा ठाकर का बड़ा बयान, बोलीं-घरों में रखें हथियार, चाकू की धार करें तेज

नाइट कल्चर से बच्चों को रखें दूर: उषा ठाकुर से जब मीडियाकर्मियों ने पूछा कि बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर एफआईआर दर्ज की गई है. इस पर उन्होंने कहा ये लोकतंत्र की सरकार है. जनमत को लगता है कि हमने कुछ विधान के खिलाफ कहा है तो वह प्रकिया तहत नाराजगी जताता है. इंदौर के नाइट पार्टी कल्चर पर उषा ठाकुर ने कहा कि, इसको लेकर प्रशासन सख्त है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोशिश करें की इससे अपने बच्चों को दूर रखें.