इंदौर। देवास के रहने वाले कुछ रिश्तेदार एक कार से सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा के आश्रम में दर्शन करने के लिए सीहोर गए थे. सीहोर में दर्शन करने के बाद जब वह वापस देवास स्थित अपने घर लौट रहे थे तो सोनकच्छ के पास एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. इसके बाद उनकी गाड़ी अनबैलेंस हुई और एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक युवक रितेश की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं कलाबाई नाम की महिला की इंदौर में इलाज के दौरान मौत हुई है.

कार पेड़ से टकराई : बता दें कि घटना मंगलवार दोपहर की है. देवास में रहने वाली एक परिवार कार के माध्यम से सीहोर वाले कथा वाचक प्रदीप मिश्रा के आश्रम में दर्शन करने के लिए गए हुए थे. वह वापस देवास स्थित घर पर आ रहे थे. कार जब सोनकच्छ के पास पहुंची तो एक ट्रक ने उनकी कार को तेज रफ्तार तरीके से कट मारा. इससे कार एक पेड़ से टकरा गई. कार में देवास के रितेश और दीपेश के साथ ही कलाबाई और शारदा बाई बैठी हुई थीं.

Fraud in Balaghat: 11 युवकों से ठगी, फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर 5 लाख से ज्यादा की रकम ठग फरार

महिला की इलाज के दौरान मौत : इस हादसे में रितेश की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं कलाबाई शारदा बाई और दीपेश को इलाज के लिए इंदौर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां इंदौर के विजय नगर क्षेत्र स्थित एक निजी हॉस्पिटल में कलाबाई कि गुरुवार सुबह मौत हो गई. विजय नगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी. (Car accident at Bhopal-Indore road) (Two death at Bhopal-Indore road)