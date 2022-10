इंदौर। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गिरने के बाद अब शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है. इस बीच अटकलें यह भी लगाई जा रही है कि एकनाथ शिंदे गुट के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं. वहीं शिंदे को भी भाजपा में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि भाजपा नेताओं ने इस बात का खंडन किया है. वहीं महाराष्ट्र की इस सियासी उठापटक पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है. (maharashtra politics) (vijayvargiya statement on maharashtra politics) (Kailash Vijayvargiya statement on Eknath Shinde)

उद्धव ठाकरे में परिपक्वता आना बाकी: भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा उद्धव ठाकरे में राजनीतिक परिपक्वता आना बाकि है, ठोकर लगने के बाद शायद हो सकता है उनके अंदर परिपक्वता आ जाए. वहीं एकनाथ शिंदे के भाजपा में आने के सवाल पर राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि फिलहाल उन्हें भाजपा में लाने जैसे कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं. उनकी सरकार महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही है. वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि शिंदे गुट के विधायक क्या भाजपा में आ सकते हैं तो उन्होंने कहा हम प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि उनको भाजपा में बुलाएं, वे हमारे अच्छे मित्र हैं.

महाराष्ट्र की सियासत पर विजयवर्गीय का बयान

22 विधायकों के सरकार के काम से नाराज होने की अटकलें: गौरतलब है हाल ही में शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस बात का उल्लेख किया गया था कि एकनाथ शिंदे के 22 विधायक सरकार के कामकाज से नाराज चल रहे हैं. जो भाजपा के संपर्क में हैं, हालांकि शिंदे सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री ने इन दावों को पूरी अटकलें बताया था. उन्होंने कहा था उद्धव ठाकरे समर्थकों की ओर से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार अपने काम में जुटी है, जो विकास कार्य करती रहेगी.