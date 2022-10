Surya Grahan 2022: तस्वीरों में देखिए अद्भुत खगोलीय घटना 'सूर्य ग्रहण'

भोपाल। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया है. एमपी के अलग अलग हिस्सों से देखिए ग्रहण की खूबसूरत तस्वीरें. इन तस्वीरों को देख ऐसा लग रहा है, जैसे चांद के साए में आकर सांझ ढलने से पहले सूरज भी चांद की शक्ल में निकल आया. सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें मध्यप्रदेश के अलग अलग जिलों से आई है. ग्रहण के दौरान सूर्य के करीब 32 फीसदी हिस्से को चंद्रमा ने ढक लिया.

दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है. लेकिन इस बार 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होने की वजह से अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी. गोवर्धन पूजा में लोग पर्वत को गाय के गोबर से बना कर सात बार परिक्रमा करते हैं. जानिए क्या है गोवर्धन पूजा, पूजा विधि और क्या है इस दिन अन्नकूट का महत्व.

Govardhan Puja 2022: सूर्य ग्रहण के साये में गोवर्धन पूजा, गायों पर कितना पड़ता है असर और कब है गोवर्धन पूजा का मुहूर्त

भारत का इस साल का आखरी सूर्य ग्रहण खत्म हो गया है. वहीं सूर्य ग्रहण से गायों पर कितना असर पड़ता है (solar eclipse effect on cows), और क्या क्या परिणाम सामने आते हैं, जानिए यहां. (govardhan puja in shadow of solar eclipse) ऐसी मान्यता है कि गायों पर और उसमें भी बड़ी सींग वाली गायों पर ग्रहण का प्रभाव शून्य होता है.

महाकाल मंदिर में सूर्य ग्रहण के दौरान भक्तों का गर्भगृह में प्रवेश रहा बंद, ग्रहण समाप्ति पर मंदिर का हुआ शुद्धीकरण

उज्जैन। इस साल के अंतिम सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में दिखाई दिया. ग्रहण के दौरान महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहा. भक्तों को भगवान का स्पर्श भी नहीं करने दिया गया. गर्भ गृह में पंडित पुजारी द्वारा मंत्र उच्चारण किया गया. वहीं ग्रहण समाप्ति के बाद पूरे मंदिर का शुद्धीकरण किया गया और इसके पश्चात पूजन आरती की गई.

भारत में सूर्य ग्रहण 04 बजकर 29 मिनट से शुरू होकर शाम 06 बजकर 09 मिनट तक रहा. सूर्य ग्रहण को धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह की मान्याताएं हैंं. आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें और क्या ना करें (What do after solar eclipse ). इसके साथ ही जानें की भगवान के दर्शन के लिए शुभ समय क्या है और साथ ही मुख्य मंदिरों के पट कब से खुल रहे हैं.

Solar Eclipse 2022: दिल्ली समेत कई जगहों पर दिखा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, देखें तस्वीरें

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse 2022) खत्म हो गया है. भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण लगा. पंजाब के अमृतसर में सबसे पहले आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया. देश कई हिस्सों में शाम लगभग 4:20 बजे से 5:20 बजे तक आंशिक सूर्य ग्रहण देखा गया. यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों से भी सूर्य ग्रहण की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं.

