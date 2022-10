भोपाल। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म रामसेतु बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है. वहीं फिल्म के रिलीज होते ही मध्यप्रदेश में रामसेतु पर सियासी जंग शुरू हो गई है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म देखने के बाद उसकी तारीफ की. नरोत्तम मिश्रा ने कहा अक्षय कुमार की रामसेतु फिल्म (ramsetu movie) अकल्पनीय है. साथ ही उन्होंने आमजन से फिल्म देखने की अपील भी की. वहीं गृहमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. (narottam mishra statement on movie ramsetu) (narottam mishra praised ramsetu)

नरोत्तम मिश्रा ने रामसेतु की तारीफ की: अक्षय कुमार स्टारर रामसेतु देखने के बाद फिल्म देखने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म की जमकर की तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह फिल्म अद्भुत और अकल्पनीय है. इस फिल्म में वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर ऐतिहासिक महत्व को बताया गया है. जिन लोगों ने रामसेतु और रामायण को काल्पनिक बताया था. उन लोगों को इस फिल्म को देखकर अपने मिथक दूर करना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में सब कुछ दिखाया गया है. नरोत्तम मिश्रा ने रामसेतु का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अक्षय कुमार की फिल्म रामसेतु को देखने के बाद इसका दुष्प्रचार करने वालों के मिथक भी दूर होंगे.

नरोत्तम मिश्रा ने की फिल्म रामसेतु की तारीफ

Adipurush Teaser Video: आदिपुरुष के दृश्यों पर विवाद, हनुमान के कपड़ों पर भड़के गृहमंत्री, फिल्म के निर्माता को दी कार्रवाई की चेतावनी

गृहमंत्री ने लोगों से फिल्म देखने की अपील: नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म में रामसेतु की कहानी पर गृहमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम 7 हजार साल पहले पैदा हुए और जो पुल को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है. उसमे साफ है कि ये सेतु मानव निर्मित है. इस फिल्म के जरिए लोगों को पता चलेगा कि रामसेतु को संरक्षित क्यों किया जाना चाहिए. मैं अक्षय कुमार को इस प्रयास के लिए उन्हें बधाई देता हूं. साथ ही गृहमंत्री मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि सभी को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म के देखने से लोगों को रामसेतु से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी मिलेगी, जो लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है.

कांग्रेस ने साधा निशाना: वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अब बीजेपी को फिर भगवान याद आने लगे हैं. चुनाव के करीब आते ही बीजेपी नेताओं को भगवान याद आते हैं और अब अक्षय कुमार की फिल्म के जरिए ये नेता प्रचार करने में जुट गए हैं, लेकिन जनता भी बीजेपी की छलबाजी समझने लगी है. (narottam mishra statement on movie ramsetu) (narottam mishra praised ramsetu) (home minister appeal to people to watch ramsetu) (congress target bjp in mp)