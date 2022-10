भोपाल। भारत में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है. सूर्य ग्रहण के समय कई सारी ऐसी बातें हैं, जिन्हें नहीं किया जाता है. कई लोगों के लिए सूर्य ग्रहण परेशानियां लेकर आता है. इस दौरान अलग-अलग राशि के जातकों को सावधान रहने की सलाह भी दी जाती है. सूर्य ग्रहण को लेकर कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं. शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के बाद कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें करना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए. जिससे किसी भी राशि जातकों पर बुरा असर ना पड़े. (surya grahan 2022) (solar eclipse in india) (what to eat first after surya grahan) ( surya grahan ke baad sabse pehle kya karen)

जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो ग्रहण के मध्यकाल में होम, देव पूजा और मंत्र जप, ग्रहण के मोक्षकाल के समीप दान और ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करना चाहिए. आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा कि सूर्य ग्रहण के बाद आखिर किस चीज को सबसे पहले खाया जाए. हम आपको बताते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण के बाद सबसे क्या खाना सही होगा.

सूर्यग्रहण के बाद ये करना सबसे जरूरी: ज्योतिषाचार्य के मुताबिक सूर्य ग्रहण के बाद मकान, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान की साफ-सफाई करनी चाहिए. हर जगह गंगाजल से छिड़काव करना चाहिए. घरों को नमक के पानी से धोना चाहिए. इसके बाद खुद स्नान करें और घर के देवी-देवताओं को स्नान करवाएं. वहीं सूर्य ग्रहण के बाद दान करना सबसे पुण्यदायी माना गया है. जिसमें तिल, गेहूं, चना, तांबे का पात्र, लाल कपड़ा, सोना, नमक, गुड़, सूत (रुई) का दान करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से परेशानियों से छुटकारा मिलता है.

तिल खाना सबसे जरूरी: सूर्य ग्रहण के बाद खाद्य पदार्थों पर भी गंगाजल से छिड़काव करें और उनको शुद्ध करें. इसके बाद भगवान को तिल से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए. लिहाजा सबसे पहले भगवान को भोग लगाना जरूरी है. इस तरीके से सूर्य ग्रहण के बाद तिल खाना सबसे उपयुक्त होता है. उसके बाद ही भोजन करना चाहिए. सूर्य ग्रहण समाप्ति के बाद गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की नकारात्मकता से बचाने के लिए उन्हें तुरंत बाद स्नान जरूर करना चाहिए.