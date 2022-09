दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, PFI और RSS एक जैसे, फैलाते हैं धार्मिक उन्माद

ग्वालियर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर निशाना साधा है. पूर्व सीएम ने पीएफआई पर हो रही कार्रवाई को लेकर कहा कि आरएसएस और पीएफआई दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं. ऐसे सभी संगठनों पर कार्रवाई होना चाहिए. Digvijay Singh Big statement in gwalior, Digvijay Singh statement on RSS and PFI, Digvijay Singh slams rss for action on pfi, Former CM Controversial Statement on Mohan Bhagwat

Ujjain RSS Office खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के बाद बढ़ाई गई 'आराधना' की सिक्युरिटी, गार्ड और मेटल डिटेक्टर लगाए गए

देशभर में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी के बाद एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. इसके साथ केरल में हुए बंद और प्रदर्शन के मद्देनजर संघ एवं हिंदुवादी संगठनों के कार्यालयों पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. खासतौर से संघ कार्यालय पर 24 घंटे कड़ा पहरा बैठा दिया गया था. पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद यह कदम उठाया है. (MP Ujjain RSS Office under tight security) (Ujjain Aradhana Bhavan 24 hours tight security)

Shardiya Navratri 2022: विश्व विख्यात मां पीतांबरा पीठ की अनोखी कहानी, मंदिर में यज्ञ होते ही 1962 के युद्ध में चीन ने बॉर्डर से हटा लीं थी फौजे

दतिया में मां पीतांबरा का मंदिर देश के शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है. जहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे साल रहती है. यहां बड़े से बड़े मंत्री और फिल्म अभिनेता अपनी मन्नत लेके आते हैं और अनुष्ठान करवाते हैं. भक्तों को मां के दर्शन एक छोटी सी खिड़की से ही करने को मिलते हैं. Shardiya Navratri 2022, Datia Pitambara Peeth

Jabalpur जिला प्रशासन की कार्रवाई, यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी को दी जमीन का पट्टा नवीनीकरण निरस्त

जबलपुर जिला प्रशासन ने यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी की भूमि पट्टा नवीनीकरण याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल, जिला प्रशासन ने ये भूमि रेसिडेंसियल के लिए दी थी लेकिन यहां कॉमर्शियल गतिविधियां चल रही थीं. जिला प्रशासन की टीम ने मौके का निरीक्षण कर बाकायदा व्यावसायिक गतिविधियां चलती देखीं. इसके बाद ये फैसला किया गया. Jabalpur District Administration action, United Christian Missionary Society, canceled Renewal of lease, canceled lease of land, Illegal commercial activities

Shardiya Navratri 2022 : 26 सितंबर से नवरात्र प्रारंभ, लाल रंग से माता रानी क्यों होती हैं प्रसन्न, देखें Video

नवरात्रि हिंदुओं के बीच सबसे शुभ और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. नौ दिनों तक चलने वाला यह त्योहार मां दुर्गा के नौ अवतारों की पूजा के लिए समर्पित है. जानिए पंडित चंद्रप्रताप द्विवेदी से कि माता रानी को लाल रंग से क्यों है प्यार. ये भी जानिए कि नवरात्रि के दौरान किस तरीके से माता को प्रसन्न करें. Shardiya Navratri 2022, Maa Durga Puja Vidhi, Mata Rani Love Red Color

MP VYAPAM SCAM: व्यापमं मामले में व्हिसिलब्लोअर को सरकारों ने किया निराश, डॉ. राय ने कहा 'जांच एजेंसियों को किया जा रहा मेन्यूप्लेट'

मध्य प्रदेश के चर्चिम व्यापमं घोटाले के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए व्हिसिलब्लोअर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं. लेकिन उनको मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं. सरकार के इस रवैए को लेकर व्हिसिलब्लोअरों ने अफसोस जताया है. व्हिसिलब्लोअर डॉ. आनंद राय ने कहा कि दोषियों को तब तक सजा नहीं मिल सकती है, जब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से निर्वहन नहीं करें. उन्होने कहा कि व्यापम मुद्दे को लेकर सरकार के निशाने पर भी रहे हैं. (MP VYAPAM SCAM ) (VYAPAM SCAM whistleblower) (RTI activists in MP) (MP CM Shivraj) (VYAPAM SCAM whistleblower disappoint )

Bhopal Crime News महिला का नहाने के दौरान बनाया न्यूड वीडियो, वायरल करने की धमकी देकर एक साल तक रेप

भोपाल में एक निजी अस्पताल के वार्ड ब्वाय ने दूसरे अस्पताल की महिला कर्मचारी से दोस्ती करने के बाद नहाते समय उसका वीडियो बना लिया. बाद में इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया. पिछले करीब एक साल तक वह उसका शारीरिक शोषण करता रहा. तंग आकर महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने रेप का दर्ज कर आरोपी को गिराफ्तार कर लिया है. Bhopal rape case, Nude video woman, Video make during bathing, Blackmailing raped a year

Bhopal में नहीं रुक रही आपराधिक घटनाएं, 20 दिन के जुड़वा बच्चे हुए चोरी, छात्रा का कपड़े बदलने का MMS बना

राजधानी भोपाल में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहीं है. भोपाल में 20 दिन के जुड़वा बच्चों का चोरी का मामला सामने आया है, जहां बच्चों की मां पर ही पुलिस को शक है, वहीं दूसरे मामले में एक छात्रा का कपड़े बदलते का एमएमएस बना लिया गया. दोनों ही मामलों में पलिस जांच कर रही है.

Indore Police रिटायर्ड ACP से तीन पुलिस कर्मियों ने की बदसलूकी, तीनों को किया सस्पेंड

इंदौर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद भी पुलिस अपराधियों पर लगाम लगा पाने में असमर्थ नजर आ रही है तो वहीं अक्सर आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत देखने को मिलती हैं. ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है. रिटायर्ड एसीपी से बदसलूकी करने वाले तीन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही विभागीय जांच भी चल रही है. Three constable suspend, Misbehaved retired ACP

MP में नई मत्स्य नीति पर काम जारी, मछली उत्पादन 3 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य

जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि मछली उत्पादन, निर्यात और मछुआरों के उत्थान को बढ़ावा देने के लिए नई मत्स्य नीति बनाई जा रही है. मध्य प्रदेश मत्स्य पालन कार्यशाला 2022 में मंत्री बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम कर रही है.MP new fisheries policy, Work continues fisheries policy, Target increase fish production