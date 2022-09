MP Local Body Election:मध्य प्रदेश 46 नगरीय निकायों में 27 सितंबर को होगा मतदान, जीत की रणनीति बनाने जुटी पार्टियां

मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों के लिए होने वाले चुनाव में 27 सितंबर को मतदान होना है. ये चुनाव प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अहम माने जा रहे हैं. इसे लेकर सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है. चुनाव वाले अधिकांश क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य हैं, जिसके चलते दोनो ही पार्टियां जीत की रणनीति बनाकर जमीन पर उतर रही हैं. mp local body election, MP BJP local body election, MP urban bodies election, MP assembly elections 2023

MP ये कैसा पंचायतीराज .. महिलाएं सिर्फ नाम के लिए, जनपद अध्यक्ष ने माना - महिलाएं नहीं कर सकती काम, पुरुषों का साथ जरूरी

ग्रामीण स्तर की राजनीति आज भी पुरुष प्रधान बनी हुई है. भिंड ज़िले में बीते दिनों पंचायत चुनाव हुए. जिनमें कई पद और पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं. बावजूद ये चुनाव भी पुरुषों ने पर्दे के पीछे से लड़ा. अब जनपद परिषदों का गठन हो चुका है तो सीट पर बैठने की चाह अब भी पुरुषों की है. अटेर जनपद की नवनिर्वाचित महिला अध्यक्ष कमला शर्मा मानती हैं कि महिलाएं जनपद का काम नहीं संभाल सकती. प्रतिनिधियों के परिजनों को मीटिंग में शामिल होने से मना करने पर जनपद सीईओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए. MP News Bhind Ater, Elected women name only, MP Panchayati Raj, janpad president admits, women cannot work

CM Shivraj Chhindwara visit: कमलनाथ के गढ़ में CM की गुहार, सांसद-विधायक नहीं दिए एक पार्षद ही दे दो

छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमुआ क्षेत्र की जनता से बीजेपी का पार्षद जिताने की अपील की. सीएम ने कहा इस क्षेत्र से बीजेपी का ना एक विधायक है और ना सांसद है. कम से कम एक पार्षद ही दे दो. mp urban body elections, CM appeal win councilor of BJP, CM Shivraj Chhindwara visit, shivraj addressed public in Damua

Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करीब, 75 वर्षीय दिग्विजय सिंह 'भारत जोड़ो यात्रा' के लिए रोजाना चल रहे 24 किमी पैदल

कांग्रेस के वरिष्ठ व कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों चर्चाओं में हैं. जिसके दो मुख्य कारण है. दिग्विजय सिंह इस उम्र में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ रोजाना 24 किलोमीटर चल रहे हैं. इसी दौरान फर्श पर सोते हुए उनके फोटो वायरल होने से उनकी सादगी को सराहा जा रहा है. साथ ही कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दिग्विजय सिंह के नाम की भी चर्चा सियासी गलियारों में है. (digvijay singh bharat jodo yatra) (75 year old ex cm Digvijay Singh) (photo of simplicity of digvijay singh) (Digvijay involved yatra Kanyakumari to Kashmir)

MP Anuppur Boat Capsized: सोन नदी में नाव पलटी, बड़ा हादसा टला, सभी 24 छात्र तैरकर सुरक्षित बाहर निकले

अनूपपुर जिले में सोन नदी में गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया. नदी में नाव पलट गई. इसमें 24 छात्र सवार थे. राहत की बात यह है कि ये सभी तैरकर सुरक्षित निकल गए. दरअसल, सभी छात्र नदी के दूसरे पार स्थित स्कूल जा रहे थे. इसी दौरान नाव पलट गई. नदी पर पुल नहीं बन पाने के कारण छात्रों को रोजाना इसी तरह नदी पार करनी पड़ती है. (MP Anuppur News) (Anuppur Boat capsized) (Boat capsized Son river)

Neemuch Sandalwood Smuggling: 40 लाख रुपए की चंदन की लकड़ी जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

नीमच। वन विभाग की टीम ने 40 लाख रुपए कीमत की चंदन की लकड़ी जब्त की है. ये लकड़ी मंदसौर में एक गोदाम में संग्रहित करके रखी गई थी. नीमच वन विभाग को लंबे समय से जीरन वन क्षेत्र से लकड़ी चोरी होने की जानकारी मिल रही थी. इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने लकड़ी चोरी करते दो लोगों को पकड़ा जिनकी निशानदेही पर एक गोदाम पर छापामार कार्रवाई करते हुए लकड़ी बरामद की.

Lumpy Virus MP: लंपी वायरस पर सरकार का प्रहार, मुफ्त टीकाकरण शुरू, जबलपुर के हॉस्पिटल में होगी सैंपलों की जांच

लंपी वायरस से गौवंश को बचाने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के निर्देश पर गायों का मुफ्त टीकाकरण शुरू हो गया है. खंडवा दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गौशाला पहुंचकर गायों में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर जानकारी भी ली. मध्यप्रदेश सरकार लंपी वायरस से गौवंश को बचाने के जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिक्तिसालय को सैंपल की जांच लिए अधिकृत कर दिया है.(Lumpy Virus MP) (MP Cows Free Vaccination Campaign) (CM Shivraj Called Meeting On Lumpy Virus) (BJP state president VD Sharma Visit Khandwa) (VD Sharma worshiped cows)

Sagar Army Agniveer Rally Bharti: सागर में होगी 14 जिलों के युवाओं की रैली भर्ती, सेना भर्ती कार्यालय से गाइडलाइन जारी

अग्निवीर सेना भर्ती रैली 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सागर के इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रांउड पर होगी. जिसके लिए अब तक प्रदेश के 14 जिलों के 73 हजार से ज्यादा आवेदकों ने पंजीयन कराए हैं. सागर जिला प्रशासन द्वारा आगामी भर्ती रैली की व्यवस्थाओं के काम किए जा रहे हैं. तमाम तैयारियां 1 अक्टूबर के पहले पूरी कर ली जाएंगी. दूसरी तरफ सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर द्वारा इच्छुक उम्मीदवारों को गाइडलाइन जारी की गई है जो भर्ती के लिए काफी महत्वपूर्ण है. (Sagar Agniveer Rally Bharti Guidelines) (Agniveer Rally Bharti MP) (Sagar Army Rally Bharti)

Gwalior crime news लापता किशोर की लाश बंद मिल की टनल में मिली, जाने क्यों की गई नाबालिग दोस्त की हत्या

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में किशोर दोस्त की हत्या के बाद खुद फांसी पर लटकने वाले बालिग दोस्त की सनसनीखेज वारदात में पुलिस की तलाश गुरुवार को पूरी हो गई. बालिग दोस्त ने जिस नाबालिग की हत्या की थी, उसकी लाश पुलिस ने बरामद कर ली है. किशोर की लाश एक बंद हो चुकी मिल के कम्पाउंड के टनल में मिली है. किशोर के हांथ, पैर टेप से बंधे हुए थे. पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. MP crime news Gwalior Missing teenager body

MP Madarsa Survey: मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने की मदरसों के सर्वे की मांग, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर गिर सकती है गाज

मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर प्रदेश चल रहे मदरसों के सर्वे की मांग की है. इससे पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) ने भी सर्वेक्षण की मांग की थी. मध्य प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या पर कोई आधिकारिक डेटा नहीं है. MP Minister Usha Thakur, Usha Thakur demand for survey madrasa