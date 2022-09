ग्वालियर। ग्वालियर में पिछले दो दिनों से लापता किशोर की लाश बंद हो चुकी जेसी मिल कम्पाउंड के टनल में मिली है. उसके हाथ पैर एवं मुंह टेप से बंधे हुए पाए गए हैं. पुलिस का अनुमान है कि किसी भारी-भरकम चीज से उसके सिर पर वार किया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई. बाद में बेहोशी की हालत में उसे टेप से बांधकर टनल में डाल दिया गया. इस मामले में आरोपी रहे बालिग लड़के ने खुद ही इस हत्या का खुलासा किया था. उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह इस किशोर की वजह से आत्महत्या कर रहा है.Gwalior teenager body found in closed mill tunnel

जाने हत्या और आत्महत्या राजः बालिग लड़के (20) ने अपने सुसाइड नोट में इस हत्या का जिक्र स्वयं ही कर दिया था. उसने नाबालिक लड़के की हत्या क्यों की इसका भी जिक्र सोसाइड नोट में किया था. उसने लिखा था कि नाबालिग लड़का 5 साल से ना सिर्फ उसका शारीरिक शोषण कर रहा है बल्कि उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था. बड़ा होने के नाते मेरी बात पर किसी को यकीन नहीं होगा इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं. लेकिन इससे पहले मैंने आत्महत्या की वजह बने किशोर को भी मारकर अपना बदला ले लिया है. MP crime news know why minor friend was murdered

ऐसे पहुंची पुलिस नाबालिग की लाश तकः बुधवार दोपहर को मृतक किशोर की साइकिल जेसी मिल कंपाउंड के कुएं में पड़ी मिली थी. पुलिस बुधवार से आसपास इलाके की खाक छान रही थी.जेसी मिल का इलाका काफी बड़ा है. मिल बंद होने के बाद यहां जमीन को समतल किया गया है. उसके शेड वगैरह भी हटाए गए हैं. इसलिए यहां अब जंगल जैसा माहौल बरसात के दिनों में हो गया है. माना जा रहा है बालिग अपने दोस्त और किशोर को किसी तरह बातों में लगा कर इस कम्पाउंड में लाया था. जहां उसने प्लानिंग के साथ उसकी हत्या कर दी और बाद में घर जाकर खुद भी फांसी लगा ली. उसने 4 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा था. जिसमें उसने अपने साथ हुई एक एक घटना का ब्योरा दिया है. बालिग लड़के ने यह नहीं बताया था कि उसने किशोर की हत्या करके लाश को कहां छुपाया है. लेकिन साइकिल मिलने के आसपास के स्थान पर पुलिस खोजबीन कर रही थी. इसी बीच मिल के मैदान में बनी टनल को देखा गया तो वहां बंधे हुए हाथ पैर के साथ किशोर की लाश मिली. सिंथेटिक टेप से उसके पैर को बांधा गया था और मुंह को बंद किया गया था. संभावना यह भी है कि पहले बालिग लड़के ने उसकी गला दबाकर हत्या की होगी फिर हाथ पैर और मुंह में टेप लगा दिया. पुलिस का कहना है कि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आ सकेगी. गौरतलब है कि कांच मिल इलाके में रहने वाले 20 वर्षीय लड़के ने अपने घर में मंगलवार, बुधवार की आधी रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मौके पर पुलिस को सुसाइड नोट मिला था. तभी से उसके पड़ोसी और दोस्त किशोर की तलाश की जा रही थी. Gwalior Police has sent the body for post mortem. (MP crime news Gwalior Missing teenager body)