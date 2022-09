ग्वालियर। शहर के हजीरा थाना क्षेत्र कांच मिल में रहने वाले एक छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. हैरानी की बात यह है कि उसने आत्महत्या करने से पहले 4 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है. जिसमें उसने नाबालिक दोस्त का कत्ल करने का उल्लेख किया है. नोट में दोस्त द्वारा उसका शारीरिक शोषण किए जाने की बात बताई है. मृतक ने अपने दोस्त पर ब्लैकमेल कर पैसे खाने का भी आरोप लगाया है. (MP Gwalior Crime news friend murder suicide)

ग्वालियर नाबालिग दोस्त का कत्ल कर खुद फांसी पर झूला

जाने क्या है पूरा घटनाक्रमः सुसाइड नोट में हत्या करने के बाद फांसी लगाने के चलते पुलिस हैरत में पड़ गई है. माता-पिता को संबोधित करते हुए मृतक ने उनसे माफी मांगी है. उसने अगले जन्म में मिलने का वादा किया है. घटना शहर के हजीरा स्थित तिकोनिया पार्क कांचमिल की है. यहां का रहने वाला लड़का मेकअप आर्टिस्ट की पढ़ाई कर रहा था. मंगलवार रात वह कोचिंग से लौटा और अपने कमरे में चला गया. परिजन को लगा कि वह थका हुआ है. देर रात जब मां उसे देखने पहुंची तो उसका शव पंखे से फांसी के फंदे पर झूलता मिला. उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे साथ गलत काम किया गया. पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला. उसमें मृतक ने लिखा है कि पास ही रहने वाले एक 15 साल के लड़के ने मेरे साथ गलत काम किया. वह लगातार मेरा शोषण कर रहा था. साथ ही ब्लैकमेल भी कर रहा था कि उसकी बात नहीं मानी तो उसे फंसा देगा. वह मुझसे लगातार पैसे ले रहा था. अपनी बात किसी को इसलिए नहीं बता पा रहा था कि लड़का मुझसे उम्र में छोटा था और कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा. इससे काफी परेशान हो चुका हूं. अब अपना बदला खुद लेकर जान दे रहा हूं. (Gwalior After killing a minor friend hang himself)

MP Indore crime news मौसा ने भतीजी के साथ किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर लगातार कर रहा था यौन शोषण

नाबालिग लापताः पुलिस आरोपी नाबालिग लड़के के घर पहुंची तो पता लगा कि वो गायब है. सुसाइड नोट पढ़ने के बाद जब पुलिस 15 साल के लड़के के घर पहुंची तो पता चला कि वो तो मंगलवार सुबह 11 बजे से ही लापता है. उसका मोबाइल घर पर रखा हुआ मिला. इस लड़के के परिजन हजीरा थाने पहुंचे और उसके अपहरण का केस दर्ज कराया. हजीरा पुलिस ने फांसी पर झूले लड़के की मौत पर मुकदमा कायम करते हुए लापता लड़के की तलाश तेज कर दी है. (Gwalior shocked after hearing the reason of murder)