बाबा महाकाल की शरण में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आरती के बाद शिव भक्ति में हुए लीन

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (kerala governor visit mahakal temple) शनिवार को उज्जैन पहुंचे. जहां उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन कर कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की.

तीसरी लहर की दस्तक! एमपी में 1577 नए कोरोना संक्रमित, इंदौर में 618-भोपाल में 347 पॉजिटिव

मध्यप्रदेश में 24 घंटे में (1577 new corona patients Reported in MP) 1577 संदिग्धों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें 618 इंदौर और 347 भोपाल के मरीज हैं. इंदौर में एक हफ्ते बाद रोजाना 5000 मरीज मिलने (5000 patients will be found daily in Indore) की आशंका जताई जा रही है.

निजामों के शहर से 'शिव' का धर्म युद्ध का ऐलान, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए सोनिया गांधी को बताया जिम्मेदार

सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कुमार के समर्थन में हैदराबाद पहुंचे. यहां उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. (cm shivraj exclusive interview with etv bharat).

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव नहीं, भोपाल में ₹107.21 प्रति लीटर बिक रह पेट्रोल

नये साल के पहले हफ्ते में राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Gold Silver Rates in MP: सोने-चांदी के दाम में फिर गिरावट, जानें आज का भाव

एमपी में आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के रेट में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है. सोने के भाव में मंगलवार के मुकाबले कमी आई है. वहीं खरीददारी के लिए ये सबसे मुफीद वक्त है. जानिए क्या है आज के (Gold Silver Rates in MP) सोने-चांदी के रेट. साथ ही कैसे मिस्ड कॉल के जरिए आप जान सकते हैं ताजा भाव.

लापरवाही का संक्रमण, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जमीन पर बिखरी दिखाई दी कोरोना टेस्टिंग स्वाब स्टिक

MP में कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है. इसमें लोग तो लापरवाही कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी पीछे नहीं है. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें यात्रियों की जांच के लिए इस्तेमाल की गई स्वाब स्टिक जमीन पर बिखरी दिखाई दीं.

जा रहे हैं शिवराज, अब कौन आएगा! कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का दावा, बीजेपी में चल रही है कुर्सी की जंग

प्रदेश को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलेगा. इसके लिए बीजेपी नेताओं में खींचतान चल रही है. ये दावा किया है कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने. उन्होंने दावा किया है कि सीएम की कुर्सी हासिल करने के लिए बीजेपी नेता ज्यादा से ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं.(cm of madhya pradesh will be changed soon pc sharma )

आकाश विजयवर्गीय का अल्टीमेटम इंदौर में 48 घंटे में बंद करो जावेद हबीब के सेलून, महिला के सिर पर थूकने का मामला

महिला के सिर पर थूकने का जावेद हबीब के शो का वीडियो वायरल होते ही विधायक (bjp mla akash vijayvargiya)आकाश विजयवर्गीय खासे नाराज नजर आए. उन्होंने इंदौर जिला प्रशासन से शहर में स्थित जावेद हबीब के सभी ट्रेनिंग सेंटर (shut javed habib salon 48 hour in indore) अगले 48 घंटे में (akash vijayvargiya ultimatum) बंद कराने का अल्टीमेटम दिया है.

MP weather update: 3 दिनों तक चमकेगी बिजली, होगी बारिश, 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 20 में येलो अलर्ट

अगले तीन दिनों तक राज्य में ज्यादातर जिलों में बिजली चमकने के साथ-साथ बारिश होगी. मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुछ में येलो अलर्ट जारी किया है.(mp weather update)

जनता की जान से खेल रही सियासत! आवाम के लिए कोरोना गाइडलाइन, 'खास' तो संक्रमण फैलाने में मस्त

भले ही कोरोना की तीसरी लहर मुहाने पर है. सियासत अपनी ही चाल में चल रही है. जिसका खामियाजा आने वाले समय में आवाम को उठाना पड़ेगा. कोरोना गाइडलाइन भले ही जारी (Public Forced to Follow Corona Guidelines) की गई है, पर ये सिर्फ आम आदमी के लिए है, खास आदमी के लिए (Politicians Break corona Protocols in MP) तो इसके मायने ही शून्य हैं.

MP Vyapam Exam 2022: अब 4 नहीं 6 हजार पदों पर होगी भर्ती, 12 लाख अभ्यार्थी देंगे एग्जाम

शनिवार से मध्य प्रदेश में व्यवसायिक परीक्षा मंडल अभ्यार्थियों के एग्जाम लेने जा रहा है. इस बार 12 लाख अभ्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं. इनके लिए 90 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. 4000 पदों पर आयोजित होने वाली परीक्षा अब 6000 पदों के लिए होगी. (mp vyapam exam 2022)

'बैंडिट क्वीन' फूलन देवी : मारती नहीं तो मर जाती फूलन देवी, जानिए कैसे बनी 'बीहड़ की रानी'

चंबल के बीहड़ में काफी समय तक महिला डकैतों का दबदबा रहा है. इन्हीं में से एक थी फूलन देवी. जितनी तेजी से उसने अपराध की सीढ़ियां चढ़ी, उतनी ही तेजी से उसका अंत भी हुआ.