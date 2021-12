एक जैसी बीजेपी-कांग्रेस! एक एंडरसन को भगाया दूजा गले लगाया, Bhopal Gas Tragedy की 37वीं बरसी पर छलका दर्द

भोपाल गैस त्रासदी (bhopal gas tragedy) के 37 साल पूरे होने पर भी पीड़ितों के जख्म हरे हैं. पीड़ितों का कहना है कि आज तक वे त्रासदी के दंश को झेल रहे हैं. भाजपा और कांग्रेस ने उनके लिए कुछ नहीं किया. दोनों ने पीड़ितों पर राजनीति की और अपना वोट बैंक मजबूत किया.

भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल: चंद घंटों में चली गई हजारों लोगों की जान, आज भी नहीं भरे जख्म

2-3 दिसंबर 1984 की वो काली (37 years of bhopal gas tragedy)अंधियारी दरम्यानी रात को कौन भूल सकता है. वो खौफनाक मंजर, जब आंखों और सीने में जलन सहते हुए अपनी जान बचाने भोपाल के लोग सड़कों पर भागे जा रहे थे. चारों तक चीख, पुकार थी. ऐसा लग रहा था जैसे शहर पर मौत का हमला हुआ था.

देश का चौथा गरीब राज्य बना एमपी, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट, प्रदेश का यह जिला सबसे ज्यादा गरीब

नीति आयोग (niti aayog report 2021) की गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है. वहीं बिहार पहले नंबर पर है. एमपी की यह हालत तब है जबकि वहां पिछले 15 वर्षों से भाजपा की सरकार है.

टंट्या मामा के ताबीज से कोरोना भगाएंगी मंत्री उषा ठाकुर, कहा- बलिदान दिवस पर किसी को संक्रमण नहीं होगा

फिर से फैल रही महामारी के बीच इंदौर में होने वाले टंट्या मामा बलिदान दिवस को लेकर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि टंट्या मामा (usha thakur statement on tantya mama) के ताबीज के कारण किसी को भी कोरोना नहीं होगा.

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को होगी आरक्षण की कार्रवाई, एक हफ्ते पहले लगेगा नोटिस

जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 14 दिसंबर को आरक्षण प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम (Reservation for post of District Panchayat President) से पूरा किया जाना है, उसके एक हफ्ते पहले संबंधित कार्यालयों पर नोटिस लगाया जाएगा. इस बावत पंचायत राज संचालनालय ने इसको लेकर सभी कलेक्टर्स और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिया है.

MP Today Petrol Rate: आसमान छू रहीं पेट्रोल-डीजल की कीमतें, जानें अपने शहर का भाव

ग्वालियर में आज सबसे महंगा पेट्रोल 107.60 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया. जबकि दिल्ली और मुंबई में क्रमशः 95.41 और 109.75 रुपये प्रति लीटर की दर से बिका.

विदेश से लौटे 24 यात्रियों की जांच में कोई कोरोना संक्रमित नहीं, Omicron Variant की ट्रेसिंग में जुटा एमपी

कोरोना का ओमीक्रॉन वैरिएंट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क (MP is Detecting Omicron Version of Corona) हो गया है, साथ ही विदेश से आने वाले यात्रियों पर भी कड़ी नजर रख रहा है. खंडवा में हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे 26 यात्रियों में से 24 की जांच (RT-PCR test of 24 people who returned from foreign trip) कराई गई है, जिनमें से सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जबकि बाकी दो यात्रियों को ट्रैक किया जा रहा है.

शिवराज के मंत्री ने खुद को बताया Bhopal Gas Tragedy Victim! कहा- तन मन धन से काम कर रही MP सरकार

चिकित्सा शिक्षा मंत्री और गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग का आरोप है कि(Bhopal Gas Tragedy) कांग्रेस ने भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी को देश से बाहर सुरक्षित निकालने में मदद की थी. जबकि बीजेपी सरकार गैस पीड़ितों के इलाज से लेकर रोजगार तक के लिए (vishwas sarang on bhopal gas tragedy)काम कर रही है.

वैक्सीन न लगवाने के लिए इस महिला ने किये इतने बहाने कि आप भी रह जाएंगे दंग, देखें VIDEO

शहडोल। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इसमें एक महिला के घर में कुछ कर्मचारी वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं. वीडियो में जिस तरह से बातें हो रही हैं, उसमें महिला वैक्सीन (vaccination in shahdol) न लगवाने के लिए तरह-तरह के बहाने कर रही है. वहीं कर्मचारी महिला को वैक्सीन लगवाने (woman deny to vaccinate in shahdol) के लिए मना रहे हैं. हालांकि यह पता नहीं लग पाया है कि यह वीडियो कहां का है.

मध्य प्रदेश में होगा योग आयोग का गठन, हरिद्वार में सीएम शिवराज ने किया एलान, योग गुरुओं ने जताया आभार

हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की. सीएम ने कहा कि अब मध्य प्रदेश में भी योग को बढ़ावा देने के लिए योग आयोग का गठन किया जाएगा. एलान के बाद प्रदेश के योग गुरुओं ने सीएम का आभार जताया.