कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी-छत्तीसगढ़ सरकार आमने-सामने, नरोत्तम मिश्रा के विरोध पर बघेल ने कसा तंज

राष्ट्रपिता पर विवादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार आमने-सामने हैं. गृह मंत्री (Home Minister objected to arrest of Kalicharan) ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (raipur police not violated any protocol) ने दो टूक जवाब दे दिया. रायपुर पुलिस ने खजुराहो से कालीचरण को आज सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया है.

कालीचरण महाराज पर राजद्रोह का केस दर्ज, आज सुबह खजुराहो से हुई थी गिरफ्तारी, बापू का किया था अपमान

रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया है. आज सुबह 4 बजे छतपरपुर जिले के खजुराहो से (Kalicharan Maharaj arrested from Khajuraho) गिरफ्तारी हुई थी. 26 दिसंबर को रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी का किया था अपमान.

बैतूल-इंदौर नेशनल हाइवे पर पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर

बैतूल में जोगली शुगर मिल के पास अनियंत्रित कार आम के पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौत (4 died in betul road accident) हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से जख्मी है.

Corona Vaccination in MP: वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में मध्यप्रदेश देश में अव्वल, दूसरे डोज का आंकड़ा 5 करोड़ के पार

मध्यप्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम में बुधवार 29 दिसम्बर को फिर एक नया कीर्तिमान बना है. कुल पात्र नागरिकों में 5 करोड़ को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में सफलता हासिल हुई है.

आज से 3 जनवरी तक महाकाल मंदिर के गर्भ गृह में नो एंट्री, भस्म आरती में प्रवेश पहले से है प्रतिबंधित

नए साल में महाकाल मंदिर का गर्भ गृह श्रद्धालुओं के लिए बंद (entry Ban into sanctum sanctorum of Mahakal temple) रहेगा, भस्म आरती और शयन आरती में प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित है.

नए साल में नई पहल: पोल-खोल अभियान से सत्ता का ताला खोलेगी कांग्रेस! शिव'राज' को करेगी बेनकाब

नए साल में नए कलेवर में कांग्रेस मैदान में उतर रही है और सरकार को बेनकाब कर एक बार फिर सत्ता का ताला पोल खोल अभियान (MP Congress will expose Shivraj government) वाली चाबी से खोलने की कोशिश करेगी.

2021 में हुआ रिकॉर्ड निवेश, अब किसानों की आय बढ़ाना है लक्ष्य, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को 80% कम करने पर जोर

उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह का दावा है कि 2021 में उनके विभाग का प्रदर्शन शानदार रहा है. कोरोना संक्रमण के बावजूद निवेश और रोजगार बढ़ा है.(mp industry minister jaywardhan interview) अब उनका लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है.

MP Fuel Price Today: MP में आज पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर के रेट.

आज है साल की अंतिम सफला एकादशी, सर्वास सिद्धि योग से पूरी होगी मनोकामना

30 दिसंबर को साल 2021 की अंतिम सुफला एकादशी है. इस बार सफला एकादशी के दिन नक्षत्रों के मिलने से अद्भुत संयोग बन रहा है. पंडित जितेन्द्र जी महाराज के अनुसार, इस व्रत को करने से मोक्ष तो मिलता ही है, मनुष्य पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में तरक्की करता है. जानिए व्रत कथा और पूजा का विधान.

मचुन सरपंच की गुंडागर्दी! आदिवासी की बेरहमी से पिटाई करने वाले दबंग गिरफ्तार

रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र के पिपलौदा जनपद के मचुन ग्राम पंचायत के सरपंच और उसके भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार (Ratlam police arrested Machun Sarpanch Rajaram Patidar) कर लिया है. पुलिस ने गाली-गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी (sarpanch brutally beat up tribal in ratlam) सहित एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.