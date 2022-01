आज से बच्चों का वैक्सीनेशनः MP में 50 लाख को लगाए जाएंगे टीके, पहले दिन 12 लाख डोज़ का लक्ष्य

Children Vaccination in MP: मध्यप्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान को मिशन 15-18 नाम दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, एमपी में 50 लाख बच्चों का टीकाकरण होगा. बच्चों के टीकाकरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर कमर कस ली है.

लंबित मामलों से निबटारे का प्रयास : आज से एमपी हाईकोर्ट काम के घंटे 30 मिनट बढ़ा रहा है

एमपी हाईकोर्ट ने लंबित मामलों को निबटाने के लिए 3 जनवरी यानी आज से काम के घंटे 30 मिनट बढ़ाने जा रहा है. ( (MP HC to extend 30 minutes in working hours)

Unemployment in MP: चपरासी-ड्राइवर के 25 पद के लिए 9500 आवेदन, 8वीं पास की कतार में दिखे उच्च शिक्षित

बेरोजगारी का आलम (Unemployment in MP) ये है कि ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और उच्च शिक्षित तक चपरासी बनने की कतार में खड़े हैं. उज्जैन जिला कोर्ट में चपरासी के 22 पद और 3 ड्राइवर्स की भर्ती होनी है, जिसके लिए 9500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है.

MP Fuel Price Today: MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, आज भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

नये साल के पहले हफ्ते में राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Today Gold silver rates in MP: नए साल के पहले हफ्ते में महंगा हुआ सोना, चांदी के दाम में गिरावट, जानें आज का भाव

नए साल में सोने में तेजी देखी गई, जबकि चांदी के दाम में गिरावट आई है. आज सोने की कीमत 49,490 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, वहीं चांदी 64,360 रुपये प्रति किलो है.(Today Gold silver rates in MP)

शिवराज ने चेतायाः संकट के मुहाने पर खड़े हैं , थोड़ी सी भी लापरवाही पड़ेगी भारी, बच्चों के वैक्सीनेशन को प्राथमिकता से लें

मध्यप्रदेश में कोराेना (MP Corona Cases) तेजी से फैल रहा है. इसकी तीसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार पहली और दूसरी लहर की तुलना में काफी तेज है. बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को ब्लॉक लेवल पर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए (CM shivraj instructed Crisis Committees).

24 घंटे में आए RTPCR रिपोर्ट, कोरोना पर अलर्ट शिवराज सरकार, 10% लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं

मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस कमेटियों को संबोधित किया . ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के लेकर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं. (Corona restrictions may be imposed in MP)

नए साल में शिवराज सरकार खरीदेगी 80 करोड़ का आधुनिक विमान, 7 महीने में किराए के प्लेन में खर्च हुए 13 करोड़

शिवराज सरकार नए साल में नया प्लेन खरीदने की तैयारी में है. सरकार 80 करोड़ का अत्याधुनिक जेट प्लेन खरीदने जा रही है.

MP Electricity Bill: नए साल में महंगी हुई बिजली, जानें आपके बजट पर इसका कितना होगा असर

नए साल के साथ ही प्रदेश में बिजली की नई दरें लागू हो गई हैं. 1 जनवरी से 31 मार्च तक बढ़ी हुई दरें लागू हुई हैं.

पन्ना टाइगर रिजर्व हाउसफुल, 5 जनवरी तक कोई टिकट नहीं, नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक

कोरोना काल में पन्ना टाइगर रिजर्व पर पर्यटकों की नए साल को लेकर भीड़ देखने को मिली. जंगल के राजा को देखने के लिए लोग देश के कोने-कोने से पहुंच रहे हैं.