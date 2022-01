एमपी में ब्लैक ऑउट का खतरा! लोकल कोयले पर निर्भर पॉवर प्लांट्स, डिमांड से 70 फीसदी कम हो रही आपूर्ति

मध्यप्रदेश में ब्लैक ऑउट का खतरा मंडराने लगा है क्योंकि यहां के पॉवर प्लांट्स में (70 percent coal shortage in madhya pradesh power generation company) आवश्यकता से 70 फीसदी कम कोयले की आपूर्ति की जा रही है, ज्यादातर प्लांट्स लोकल कोयले पर निर्भर हैं. वक्त रहते कोयले की किल्लत दूर नहीं हुई तो ब्लैक ऑउट होना तय है.

कोरोना हॉटस्पॉट बनता इंदौर! दतिया कलेक्टर-पत्नी मिली पॉजिटिव, ज्योतिरादित्या सिंधिया के निजी सचिव भी संक्रमित

तीसरी लहर की बढ़ती आशंका के बीच इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, पिछले 24 घंटे में इंदौर में 137 नए मरीज मिले हैं. दतिया कलेक्टर और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं.

सीएम आज 8 विभागों की करेंगे समीक्षा, अधिकारियों से पूछेंगे योजनाओं की वस्तुस्थिति पर सवाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आठ विभागों की समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं. इस दौरान वे विभागों में योजनाओं की वस्तुस्थिति और लिए गये निर्णयों पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे.

मेडिकल कॉलेजों में नई तकनीक से होगा कैंसर का इलाज, शिवराज कैबिनेट बैठक में आज आएगा प्रस्ताव

सुबह 11 बजे मंत्रालय भवन में होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में करीब 12 प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिनमें सबसे अहम है कैंसर रोगियों का इलाज लीनियर एक्सीलेटर मशीन से (Cancer treatment will be done by linear accelerator machine) किये जाने का प्रस्ताव, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है.

सरकार को नहीं कोरोना का डर! एमपी में नर्मदा जयंती और शिवरात्रि पर लगेंगे मेले, 14-28 जनवरी तक आनंद उत्सव

मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक (CM Shivraj review meeting) की. इस दौरान विभागीय अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए. साथ ही बढ़ते संक्रमण के बीच शिवराज सरकार नर्मदा जयंती पर जन उत्सव और शिवरात्रि पर मेला लगाने की तैयारी में है.

हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी! कोर्ट की पुलिस को फटकार, 13 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट तलब

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भोपाल के हमीदिया अस्पताल (Remdesivir injection stolen from Hamidia Hospital) से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी के मामले में कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कोहेफिजा पुलिस से 13 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

Betul Crime: पैसे नहीं देने पर शराबी पति ने पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाया, 40 फीसदी झुलसी महिला

बेटी के सामने पिता ने मां को पेट्रोल डालकर जला (Drunk husband burned his wife in betul) दिया, बेटी किसी तरह आग बुझाई, फिर भी महिला करीब 40 फीसदी झुलस गई है. बाइक के लिए पैसे नहीं देने से नाराज था पति. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला.

Today Gold silver rates in MP: नए साल में पहली बार सोने-चांदी के दाम में एक साथ गिरावट, जानें आज का भाव

सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है. आज सोने की कीमत 49,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है, वहीं चांदी 63,960 रुपये प्रति किलो है.(Today Gold silver rates in MP)

MP Fuel Price Today: आज MP में पेट्रोल-डीज़ल के रेट में बदलाव नहीं, भोपाल में पेट्रोल का दाम 107.21 रुपये प्रति लीटर

नये साल के पहले हफ्ते में राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

थाने में पुलिसकर्मियों का डांस! दारोगा जी चोरी हो गई और नागिन डांस पर मस्ती में झूमे

जबलपुर पुलिस का अमला भी नव वर्ष की मस्ती से अछूता नहीं है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नए वर्ष के स्वागत में पुलिसवालों ने थाने में जमकर डांस (policemen dancing in Shahpura police station) किया. डांस का वीडियो वायरल रहा है.