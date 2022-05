भोपाल। मध्यप्रदेश में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं से ग्रामीण इलाकों में सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ रहा है. समाज और धर्मों के लोगों में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो रही है. रतलाम में मंदिर के सामने डीजी बजाने पर दो समुदायों के लोगों के बीच पत्थर चले. घटना रतलाम के खरवा कला पुलिस चौकी के कोठडी गांव की है. यहां निकाह के बाद जुलूस निकाला जा रहा था. इसी दौरान यहां मंदिर के सामने डांस करने को लेकर विवाद हुआ. पथराव में 4 लोग घायल हो गए. प्रदेश लगातार इस प्रकार की हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं. इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जताई है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से समाज में सद्भाव बनाने को कहा है.

सीएम बोले- समाज को जोड़कर रखना है : राजगढ़ के जीरापुर में एक बारात आगर से आई थी. बारात जब मस्जिद के सामने पहुंची तो ढोल बजाने पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने हंगामा करते हुए ढोल वाले युवक की पिटाई कर दी. इसके बाद पथराव शुरू कर दिया. इसमें 4 बाराती गंभीर रूप से घायल हुए. इसके पहले सिवनी में दलित युवक की गोकशी के आरोपों में हत्या कर दी गई. घटना को लेकर जमकर सियासत हुई. इस प्रकार की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जताई है. मुख्यमंत्री ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामाजिक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. सीएम शिवराज ने राजगढ़ और बड़बानी जिले की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि ऐसी घटनाएं समाज को तोड़ने के प्रयास की कड़ी हो सकती हैं. पीछे से लोग इसको बल दे रहे हैं तो हमकों दोनों समाजों को जोड़कर रखना है.

समाज में सद्भाव बहुत जरूरी : सीएम ने कहा कि मैं सभी सांसद और विधायकों से भी कह रहा हूं कि इसे बहुत चिंता से देखना चाहिए. यह हमारा अपना समाज है. छोटी से बात को लेकर कोई एक पक्ष को भड़का देता है तो कोई दूसरे पक्ष को. समाज में खाई पैदा न हो, जहां-जहां घटनाएं हुई हैं, उसमें प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी सद्भाव पैदा करने के लिए बैठक करें.

