भोपाल। सीएम शिवराज व वीडी शर्मा ने वन टू वन चर्चा के दौरान विधायकों से खुद का फीडबैक लिया. विधायकों से पूछा कि आपने अभी तक अपने क्षेत्र में कौन सी उपलब्धि हासिल की और जनता के बीच आपकी क्या छवि है. यह भी पूछा गया कि आपको किस आधार पर फिर से टिकट मिलना चाहिए. सीएम शिवराज सभी विधायकों की रेटिंग बनाने में जुटे हैं. इसी के आधार पर आगामी विधानसभा का टिकट तय होगा.

सीएम शिवराज की रेटिंग है खास : मध्यप्रदेश में मिशन 2023 के लिए बीजेपी व कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है. हाल ही में कमलनाथ ने अपने विधायकों को बुलाई थी. इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी की स्थानीय स्तर पर कमजोरियों का खाका बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया है. अब बीजेपी ने फिर अपने विधायकों को सीएम निवास बुलाया और उनके काम का लेखाजोखा मांगा. सीएम निवास पर विधायकों को जिलेवार बुलाया गया और उनके काम की समीक्षा की गई. सीएम शिवराज विधायकों को उनके काम के आधार पर नंबर देंगे. बताया जाता है कि सीएम की माइनस मार्किंग विधायकों को भारी पड़ सकती है.

रेटिंग से ही तय होगी टिकट : रेटिंग के आधार पर ही आने वाले चुनाव में विधायकों की टिकट तय होगी. बताया जाता है कि पार्टी ने और खासतौर पर सीएम शिवराज ने विधानसभा में विधायक की छवि, जनता के बीच व्यवहार, किसी अवैध धंधे में लिप्तता के साथ अन्य रिपोर्टिंग करा ली है. इस रेटिंग का 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान अहम रोल होगा. इसी रेटिंग से विधायक की परफार्मेंस तय होगी.

रीवा नगर निगम में हार पर मंथन : मुख्यमंत्री निवास में सीएम और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने दोपहर को रीवा जिले के विधायकों के साथ बैठक की. बैठक में विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चर्चा की. रीवा नगर निगम में हार के कारणों पर चर्चा की गई. रीवा जिला संगठन को भी तलब किया गया. रीवा में कम बारिश को लेकर सभी विधायकों ने एक सुर में सरकार और संगठन के सामने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग उठाई है.

CM शिवराज बोले- अगर BJP के लोग एकजुट हैं तो उन्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकती

नर्मदापुरम संभाग की बैठक में बाढ़ पर चिंता : नर्मदापुरम संभाग में शहर और ग्रामीण निकायों में बीजेपी ने अच्छा परफार्म किया. लेकिन होशंगाबाद में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर सीएम ने नाराजगी व्यक्त की. विधायकों ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन सीएम के सामने रखा. इस पर सीएम ने कहा कि नर्मदापुरम में भी सर्वे हो रहा है और जल्द की किसानों के खाते में राशि पहुंचाई जाएगी. इसके बाद जिलावार हुई बैठकों में विधायकों से पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के जनपद व जिला पंचायत वार, नगरीय निकाय वार परफार्मेंस पर भी बात की गई. CM Shivraj meeting MLAs, Warned with advice, One to one with BJP Mlas, CM Shivraj and VD Sharma, Warning MLA careful, BJP MLAs meeting Bhopal