'ये रात का बादशाह कौन है?', विक्रांत मैसी की 'ब्लैकआउट' का धांसू टीजर आउट, यहां देखें - Blackout Teaser Out

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 21, 2024, 11:12 AM IST | Updated : May 21, 2024, 11:37 AM IST

'ब्लैकआउट' का टीजर ( @JioStudios You tube )

मुंबई: जियो स्टूडियोज ने विक्रांत मैसी की आगामी फिल्म 'ब्लैकआउट' का टीजर जारी कर दिया है. इसे जारी करने के लिए मेकर्स ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है. देवांग शशिन भावसार की निर्देशित, 'ब्लैकआउट' का प्रीमियर 7 जून, 2024 को केवल जियो सिनेमा पर होगा. बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर 'ब्लैकआउट' का टीजर अपलोड किया है और कैप्शन में लिखा है, 'समय-समय की बात है, देखते हैं ये रात का बादशाह कौन है. ब्लैकआउट टीजर आउट नाउ. ब्लैकआउट स्ट्रीमिंग 7 जून को विशेष रूप से जिओ सिनेमा प्रीमियर पर.' टीजर के बैकग्राउंड अनिल कपूर की आवाज सुनी जा सकती है. क्या है टीजर में?

'ब्लैकआउट' के टीजर की शुरुआत रात में एक खाली सड़क पर कार एक्सीडेंट से होती है. एक कार में विक्रांत मैसी है जो सड़क हादसे सदमे और डरे हुए हैं. लेकिन वह जल्द ही खुश हो जाते है, जब उन्हे दूसरी ओर सोने और पैसे से भरी हुई कार मिलती है. इतना सारा कीमती सामान देख वह उसे लेकर फरार होने का फैसला करते हैं. लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है. ड्रामा, कॉमेडी, रहस्य और एक्शन से भरपूर टीजर में विक्रांत मैसी के अलावा सुनील ग्रोवर, मौनी रॉय, जिशु सेनगुप्ता जैसे अन्य फिल्म के किरदारों की झलक दिखाई गई है. 'ब्लैकआउट' 7 जून, 2024 से जियो सिनेमा पर स्ट्रीमिंग होने के लिए तैयार है. यह भी पढ़ें: WATCH : 450 रु पर हुई थी कैब ड्राइवर से विक्रांत मैसी की लड़ाई, अब सामने आया विवाद का पूरा सच - Vikrant Massey

