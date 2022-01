आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में वरिष्ठ आईपीएस राकेश अस्थाना (senior IPS officer Rakesh Asthana) की नियुक्त को चुनौती देने वाली याचिका पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा. मामले में कोर्ट ने पांच जनवरी को सुनवाई की थी. पढ़ें पूरी खबर.

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- दिग्गी राजा का विवादास्पद बयान, कहा- हिंदू धर्म को दीमक की तरह खा रही आरएसएस, वीडी शर्मा ने किया पलटवार

इंदौर में सोमवार को राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला. यहां उन्होंने आरएसएस की तुलना दीमक से की. (digvijay singh statement on rss in indore). पढ़ें पूरी खबर.

2- mp में 60 प्लस उम्र वालों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज की शुरूआत, समीक्षा बैठक में बोले सीएम नहीं लगेंगे अनावश्यक प्रतिबंध

मध्य प्रदेश में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों के साथ ही फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन (covid 19 vaccine booster dose) का बूस्टर (प्रिकॉशन) डोज़ लगाए जाने की शुरूआत (booster dose vaccination start in mp )कर दी गई है. बूस्टर डोज के टीकाकरण की शुरूआत करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में 96 फीसदी लोगों को पहला और 92 फीसदी लोगों का दूसरे डोज का टीकाकरण पूरा कर लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

3- शहर-शहर ईटीवी भारत ने किया कोरोना का रियलिटी चेक, जानिए कितना तैयार है एमपी

एमपी में कोरोना का संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है. तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने का खतरा भी है, इसलिए वैक्सीनेशन (MP children vaccination) अभियान भी चलाया जा रहा है. इसके बावजूद प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में बच्चों के इलाज को लेकर क्या विशेष व्यवस्था की गई है, इसका रियलिटी चेक (MP corona reality check) किया ईटीवी भारत ने. पढ़ें पूरी खबर.

4- बुली के बाद सुल्ली बाई एप डेवलपर को पुलिस ने किया अरेस्ट, मास्टरमाइंड कई ID से करता था ऑपरेट, एक्सपर्ट से जानिए क्या है यह गोरखधंधा

सुल्ली बाई एप डेवलपर ओंकारेश्वर ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के लिए ठाकुर को गिरफ्तार करना आसान नहीं था. आइये साइबर एक्सपर्ट से जानते हैं दिल्ली पुलिस ने ओंकारेश्वर को कैसे गिरफ्तार किया और कैसे बनता है एप. पढ़ें पूरी खबर.

5- इंदौर में चल रही विक्की कौशल और सारा अली खान की फिल्म की शूटिंग, लोगों की उमड़ी भीड़

पिछले 15 दिनों से इंदौर में फिल्म अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री सारा अली खान (vickky kaushal and sara ali khan shooting in indore) की फिल्म प्रोड्क्शन 25 की शूटिंग चल रही है. यहां सुरक्षा को लेकर खास इंतेजाम किये गए हैं. आगामी 26 जनवरी तक शूटिंग इंदौर में ही होगी. पढ़ें पूरी खबर.

6- अभिनंदन जैसी मूंछ रखने वाले SAF जवान राकेश राणा का निलंबन वापस, गृह मंत्रालय ने मांगी थी रिपोर्ट

अभिनंदन वर्थमान जैसी मूंछें रखने वाले एसएएफ जवान राकेश राणा के निलंबन पर (SAF jawan rakesh rana mustache style of abhinandan Varthaman) गृह मंत्रालय ने डीजीपी से रिपोर्ट (Home Ministry sought report from DGP in suspension of SAF jawan) तलब की थी. हालांकि राकेश राणा का निलंबन वापस ले लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

7- मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने सीएम शिवराज एवं अन्य को भेजा नोटिस

सांसद विवेक तन्खा द्वारा लगाई गई याचिका को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट ने सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है. मानहानि मामले में विवेक तन्खा ने 10 करोड़ रुपये की राशि मांगी है. पढ़ें पूरी खबर.

8- केंद्र का राज्यों को निर्देश- रात 10 बजे तक कर सकते हैं कोविड टीकाकरण

देश में फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को कोविड की बूस्टर डोज (precautionary dose) देने का अभियान शुरू हो गया है. इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोविड टीकाकरण केंद्रों के संचालन रात 10 बजे तक किया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

9- 5-10 प्रतिशत मरीजों को ही भर्ती कराने की जरूरत हो रही, पर बदल सकती है स्थिति : केंद्र

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र भेजा है. इसमें कहा गया है कि इस बार अब तक पांच से दस प्रतिशत उपचाराधीन रोगियों को ही अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत हो रही है लेकिन अलर्ट रहना होगा. पढे़ं पूरी खबर.

10- PM security breach : SC के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी जांच

प्रधानमंत्री की 'सुरक्षा में चूक' मामले (PM's 'security lapse' case) में शीर्ष अदालत आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनेगी. साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों से इस मामले की जांच आगे बढ़ाने से रोका है. पढ़ें पूरी खबर.

11- मोदी सरकार पर तंज कसने के लिए थरूर ने फिर गढ़ा नया शब्द 'ANOCRACY', जानें इसका अर्थ

कांग्रेस सांसद शशि थरूर मोदी सरकार पर अपने ही अंदाज में निशाना साधने के लिए जाने जाते हैं. वह अंग्रेजी भाषा के बड़े जानकार हैं. इसलिए मोदी प्रशासन पर तंज कसने के लिए उन्होंने कई सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी. कई बार तो उन्होंने खुद ही अंग्रेजी के नए शब्दों को गढ़ा भी है. इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है. इस बार थरूर ने 'एनोक्रेसी' (Anocracy) शब्द का प्रयोग किया (shashi tharoor new English word anocracy) है. क्या है यह शब्द, और क्या है इसका अर्थ, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

12- बस्तर IG का दावा: कोरोना काल में बंद हुए स्कूल, तो बच्चे हो रहे नक्सली संगठन में शामिल

छत्तीसगढ़ के बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने दावा किया है कि कोरोना काल में बंद हो रहे स्कूल का फायदा नक्सली उठा रहे हैं. ये नक्सली बच्चों को बहला-फुसला कर उन्हें अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1- Union Budget Explained: केंद्रीय बजट में क्या होता है अनुदान की मांग?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) से 1 फरवरी को अगले वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च 2023 अवधि) के लिए केंद्रीय बजट पेश करने की उम्मीद (Expected to present Union Budget) है. इस साल संसद का पहला सत्र जिसे बजट सत्र भी कहा जाता है, में केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश किया जा सकता है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता कृष्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट.

2- Assembly Election 2022: कांग्रेस के लिए यूपी के चुनावी 'खेल' में बने रहना मुश्किल

विधानसभा चुनाव से पहले नई पहल और विचार लेकर उत्तर प्रदेश में 'गेमचेंजर' (Gamechanger in Uttar Pradesh) के रूप में उभरने की कोशिश कर रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के प्रमुख नेता इमरान मसूद (Party leader Imran Masood) अब सपा में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं. क्या इससे कांग्रेस यूपी के राजनीति के खेल में टिक पाएगी? ईटीवी संवाददाता नियामिका सिंह की रिपोर्ट.

EXCLUSIVE :

3- ETV भारत से बोले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, 'धर्म संसद पर चुप्पी सबको समझ आ रही'

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि धर्म संसद पर चुप्पी, सबको समझ आ रही है. यह सीधे तौर पर सरकार की संलिप्तता या कहें तो उनका संरक्षण दर्शा रहा है. ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को कानून के कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी. रैली को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को 15 जनवरी के बाद होने वाली सभी रैलियों पर रोक लगाने की घोषणा करनी चाहिए थी. उनसे बातचीत की है ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता सौरभ शर्मा ने.

4- 'रंग दे बसंती' फेम एक्टर सिद्धार्थ ने किए डबल मीनिंग वाले कमेंट, साइना ने ईटीवी भारत पर दी अपनी प्रतिक्रिया

एक्टर सिद्धार्थ का एक कमेंट सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है. अभिनेता ने मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पर डबल मीनिंग वाले कमेंट किए थे. विवाद इतना बढ़ा कि अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है. विवाद बढ़ने के बाद अभिनेता ने सफाई दी है. पूरे विवाद पर साइना ने ईटीवी भारत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. क्या थे वे शब्द, जानने के लिए पढ़ें पूरी स्टोरी.

KHABAR JARA HAT KE

5- नॉर्वे के सैनिकों को सेवा समाप्ति पर लौटाने पड़ेंगे अंडरगॉरमेंट्स

नॉर्वे की सेना में फरमान जारी किया गया है कि सेवा खत्म होने पर अपने अंडरगॉरमेंट्स बाद के सैनिकों के लिए लौटा दें. जी हां ये सच है. दरअसल कोविड के कारण सप्लाई चेन पर असर होने के कारण ऐसा किया गया है. पढ़ें पूरी खबर.