आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- MP Winter session 2021: आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का शीतकालीन सत्र, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Madhya Pradesh Legislative Assembly Winter session 2021) आज से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में विपक्ष प्रदेश में खाद की कमी, गांवों में अघोषित कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दा को लेकर सरकार को घेरेगा. पढ़ें पूरी खबर.

2- आज OBC आरक्षण पर सदन में हंगामे के आसार ! कमलनाथ बोले-जनता से झूठ बोलती है बीजेपी

आज से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं. कांग्रेस ने कहा है कि वो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को सदन में उठाएगी. पूर्व सीएम कमलनाथ ने (obc matter supreme court congress bjp)कहा कि बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है. (kamalnath targets bjp government on obc reservation) पढ़ें पूरी खबर.

3 - चुनाव सुधार संबंधी विधेयक सोमवार को लोकसभा में होगा पेश, वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की तैयारी

सोमवार को सरकार चुनाव सुधार संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश करेगी. विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा. पढ़ें पूरी खबर

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- MP Winter session 2021: प्रश्नकाल में नई व्यवस्था होगी लागू, ज्यादा विधायक पूछ सकेंगे सवाल

मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान नई व्यवस्था लागू की जाएगी. इसका निर्णय विधानसभा की सर्वदलीय बैठक में हुआ है. विधानसभा अध्यक्ष गिरिश गौतम का कहना है कि पुरानी व्यवस्था से प्रश्नकाल में समय की कमी होती थी. इस व्यवस्था से प्रश्नकाल में समय की बचत होगी. अधिक विधायक अपने प्रश्न पूछ पाएंगे. पढे़ं पूरी खबर.

2- भारत में फैल रहे अर्बन नक्सलवाद के पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार- कैलाश विजयवर्गीय

इंदौर। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भारत में सोशल मीडिया के जरिए फैलते अर्बन नक्सलवाद को पाकिस्तान प्रायोजित बताया है. (Pakistan Responsible Behind Urban Naxalism) रविवार को इंदौर में पार्टी की नगर इकाई के प्रशिक्षण वर्ग के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, सोशल मीडिया पर हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश चल रही है. जिसका कहीं ना कहीं स्त्रोत पाकिस्तान ही है. पढ़ें पूरी खबर.

3- MP Corona Update: 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 15 नए कोरोना संक्रमित, इंदौर में सबसे ज्यादा 6 मरीज मिले

MP corona update : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बीते कुछ दिनों में बढ़े हैं. बीते 24 घंटे में प्रदेश में 15 नए मरीज मिले हैं (15 corona positive cases in 24 hours in MP). जिनमें सबसे अधिक 6 केस इंदौर में मिले. जबकि भोपाल से 5 मरीज, सागर से 3 और सिवनी में 1 नए केस की पुष्टि हुई है. पढ़ें पूरी खबर.

4- New Year Party के लिए बच्चों के डायपर में MDMA की तस्करी, पूर्व एयर होस्टेस गिरफ्तार, इंदौर में खपाया 2 किलो ड्रग्स

इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक कार्रवाई करते हुए मुंबई की एक युवती को 100 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है. युवती 31 दिसंबर की पार्टी के लिए तस्करों को एमडीएमए ड्रग्स की डिलीवरी करने आई थी. पुलिस ने युवती से बच्चों के डायपर में छिपी करीब 10 लाख रुपए की कीमत का 100 ग्राम एमडीएमए जब्त किया है. (Drug Trafficking in Baby Diapers) पढ़ें पूरी खबर.

5- Saara Ali Khan In Mahakal: सारा अली खान के लिए महाकाल मंदिर में टूटे नियम, नंदी हाल से करवाए दर्शन

फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान ने रविवार शाम को उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए(Saara Ali Khan In mahakal). उनके लिए मंदिर प्रशासन ने नियम तक तोड़ दिए. रविवार को भीड़ अधिक होने से सभी के लिए बेरिकेट्स से ही दर्शन व्यवस्था तय थी. लेकिन सारा को नंदी हाल से महाकाल के दर्शन करवाए.(mahakal rules broken saara got darshan from nandi hall ) पढ़ें पूरी खबर.

6- आर्य समाज मंदिर को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार नहीं, ग्वालियर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कुछ संस्थाएं बन गई हैं दुकानें

ग्वालियर हाईकोर्ट ने आर्य समाज की संस्था पर तीखी टिप्पणी करते हुए कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि आर्य समाज में होने वाली शादियों में कोर्ट द्वारा दिए गए कई निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है. थ ही उन्होंने यह भी कहा कि आर्य समाज मंदिर को मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है. यह अधिकार सिर्फ प्राधिकृत अधिकारियों को ही है. (gwalior high court comment on marriage done in arya samaj) पढ़ें पूरी खबर.

7- हमारे फोन टैप कर रही यूपी सरकार, हर शाम योगी आदित्यनाथ सुनते हैं रिकॉर्डिंग: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है. अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री हर शाम रिकॉर्डिंग सुनते हैं. उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के सभी लैंडलाइन नंबर भी टैप किए जा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर

8- भारत में ओमीक्रोन के कुल मामले बढ़कर 145 हुए, सबसे अधिक महाराष्ट्र से

ब्रिटेन से हाल में गुजरात लौटे 45 वर्षीय एक अनिवासी भारतीय और एक किशोर के कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप से संक्रमित पाये जाने के बाद भारत में इसके कुल मामले बढ़कर रविवार को 145 (omicron variant cases in India) हो गए. पढ़ें पूरी खबर

9- लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल का चिदंबरम ने भी किया समर्थन

लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने को लेकर बहस तेज हो गई (girls marriage age controversy) है. सरकार इस पर बिल लाने की तैयारी कर रही है. हालांकि, कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने इसका विरोध किया है. अचरज ये है कि इस प्रस्ताव का समर्थन कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने किया (p Chidambaram backs Centre) है. उन्होंने कहा कि शादी के लिए दोनों की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लेकिन इस बिल को एक साल के लिए टाल देना चाहिए. चिदंबरम ने ऐसा क्यों कहा, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

10 - संसदीय समिति ने नए कानून की आवश्यकता पर CBI के विचार मांगे

संसद की एक समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से उसके प्राधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने तथा उसे और शक्तियां देने के लिए एक नया कानून लाने या मौजूदा कानूनों में संशोधन की आवश्यकता पर उसके सुझाव मांगे हैं. पढ़ें पूरी खबर

11 -BWF World Championship : किदांबी श्रीकांत सिल्वर जीतने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी

भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत (Kidambi Srikanth) ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप (BWF World Championships) में सिल्वर मेडल अपने नाम किया. BWF World Championship में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं. पढ़ें पूरी खबर